Roland Garros: Marco Cecchinato “Sono un giocatore nuovo, ora lotto sempre senza mollare mai”

“Sono partito molto bene ed è stato importante vincere nettamente quel terzo set dopo che nel secondo avevo sprecato diverse palle break. Lì sono stato bravo a non perdere la calma, a restare lucido. Ho alzato il livello e ho capito che potevo davvero vincere. Nel quarto set prima sono riuscito a recuperare un break di svantaggio, poi ho annullato una pericolosa palla break che poteva allungare il match al quinto set. Goffin in quel momento mi stava mettendo molta più pressione alla risposta, facevo più fatica al servizio e per tirarsi fuori ha provato ad alzare ulteriormente il livello”.

“Ora mi alleno a Bologna dopo essere stato per un periodo anche a Bordighera. E mi vorrei fermare per un po’.

Da Monte Carlo è scattato qualcosa, ma già dallo scorso inverno sono stato più attento ai particolari. Ho svolto la migliore preparazione della mia carriera ad Alicante e ho deciso di non accontentarmi dei challenger. Era venuto il momento di salire di livello, anche rischiando inzialmente di perdere qualche partita in più. I risultati si vedono. Per questo ringrazio il mio team, dal coach Simone Vagnozzi al preparatore Umberto Ferrara sino al mio manager Luigi Sangermano. Sono un giocatore nuovo, ora lotto sempre senza mollare mai. In campo sono sempre concentrato, determinato a dare il massimo e riesco a mantenere un livello alto di tennis e soprattutto ad essere continuo. Prima lo facevo meno e nei challenger a volte mi accontentavo. C’è una bella differenze a giocare i tornei più importanti, gli Slam. Qui se non giochi al top non hai scampo, perdi. Guardate il mio primo turno con Copil”.

“Per me è un onore potermi misurare con un campione del genere come Novak Djokovic.

Magari non è più il numero uno praticamente imbattibile di un paio di stagioni fa, ma resta uno dei giocatori più forti del mondo, uno che ha vinto 12 titoli dello Slam. In ogni caso per me è qualcosa di indimenticabile affrontarlo qui a Parigi. Cercherò di giocare senza pensare che dall’altra parte c’è Nole. Di sicuro il mio Roland Garros non finisce oggi…. Un tempo forse dopo la vittoria su Carreno Busta mi sarei accontentato, ora non più”.