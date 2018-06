Challenger Shymkent: Il Tabellone Principale. C’è Lorenzo Giustino

Challenger Shymkent | Terra | $50.000

(1) Hanfmann, Yannick vs (WC) Avidzba, Alen

Qualifier vs Clezar, Guilherme

Qualifier vs Krstin, Pedja

Grigelis, Laurynas vs (7) Lopez Perez, Enrique

(4) Safwat, Mohamed vs Gomez-Herrera, Carlos

Petrovic, Danilo vs Giustino, Lorenzo

Munoz de la Nava, Daniel vs (WC) Lomakin, Grigoriy

Qualifier vs (8) Oliveira, Goncalo

(5) Serdarusic, Nino vs (WC) Khassanov, Roman

Cid Subervi, Roberto vs Yang, Tsung-Hua

Nedelko, Ivan vs (WC) Yevseyev, Denis

De Greef, Arthur vs (3) Ofner, Sebastian

(6) Ignatik, Uladzimir vs Qualifier

Casanova, Hernan vs Nedovyesov, Aleksandr

Pavic, Ante vs Setkic, Aldin

Ortega-Olmedo, Roberto vs (2) Dellien, Hugo