Roland Garros, doppio maschile: Bracciali/Seppi al terzo turno, fuori Bolelli/Fognini

Prosegue il momento positivo della coppia azzurra formata da Daniele Bracciali e Andreas Seppi, capaci di raggiungere il terzo turno nel torneo di doppio maschile al Roland Garros. Il duo italiano, dopo aver superato i tedeschi Marterer/Petzschner all’esordio, ha avuto la meglio sui fratelli britannici Ken e Neal Skupski col punteggio di 3-6 6-3 6-2 in quasi due ore di gioco. Al terzo ostacolo affronteranno le terze teste di serie, Henri Kontinen e John Peers.

Niente da fare, invece, per Simone Bolelli e Fabio Fognini. Il bolognese e il taggiasco, infatti, sono usciti di scena all’esordio, sconfitti in tre set dagli spagnoli Roberto Carballes Baena e Guillermo Garcia-Lopez.

Una sconfitta inaspettata per la coppia azzurra, semifinalista a Parigi nel 2015, che comunque non perderà punti nel ranking mondiale: anche nel 2017, infatti, Bolelli/Fognini vennero sconfitti al primo turno, in quel caso da Escobedo/Querrey.

RISULTATI DOPPIO MASCHILE:

Bracciali/Seppi b. Skupski/Skupski 3-6 6-3 6-2

Carballes Baena/Garcia-Lopez b. Bolelli/Fognini 4-6 6-3 6-4