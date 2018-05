Roland Garros: Fabio Fognini è al terzo turno

Nessun problema per Fabio Fognini che nemmeno in due ore di gioco approda al terzo turno del Roland Garros.

L’azzurro, n.18 del seeding parigino, ha superato al secondo turno Elias Ymer con il risultato di 64 61 62 in 1 ora e 57 minuti di gioco.

Al terzo turno Fabio Fognini sfiderà uno tra Edmund o Fucsovics.

Nel primo set Fognini avanti per 5 a 2, grazie al break nel quarto gioco (a 30), cedeva il turno di battuta quando è andato a servire per il set sul 5 a 3 (a 30, con lo svedese che piazzava sul break point un rovescio lungolinea vincente).

Sul 5 a 4 però il ligure operava subito il break a 15, con la complicità di Ymer che commetteva ben tre errori gratuiti nel gioco.

Fognini così in questo modo conquistava la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Fabio sull’1 pari, dallo 0-40, riusciva ad annullare tre palle break consecutive ed in qualche modo teneva il turno di battuta.

Da quel momento l’azzurro inseriva il turbo e conquistava cinque game consecutivi, portando a casa senza problemi la seconda frazione per 6 a 1.

Nel terzo set continuava il dominio di Fognini che brekkava Ymer nel primo ed al quinto gioco e senza alcun patema conquistava set e match per 6 a 2.

La partita punto per punto