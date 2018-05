Roland Garros Junior, qualificazioni femminili: al via Melania Delai

C’è Melania Delai nelle qualificazioni femminili del Roland Garros Junior. La tennista trentina, classe 2002 e n.72 (best ranking) della classifica mondiale giovanile, è l’unica azzurra a rappresentare il nostro paese nel tabellone cadetto del secondo Slam stagionale.

La quindicenne, alla prima esperienza in un Major, se la vedrà al primo turno con la giapponese Natsumi Kawaguchi, n.106 ITF. Tra le due non ci sono precedenti: quello di domani sarà il loro primo scontro diretto.

Ricordiamo che per accedere al tabellone principale è necessario superare due turni. In caso di successo al primo round, Delai se la vedrebbe successivamente con la vincente della sfida tra l’ucraina Snigur, numero sei del seeding, e la russa Selekhmeteva.

LO SPOT DI MELANIA DELAI:

Daria SNIGUR (UKR) [6] – Oksana SELEKHMETEVA (RUS)

Natsumi KAWAGUCHI (JPN) – Melania DELAI (ITA) [10]