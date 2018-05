Dal Roland Garros: Parlano Camila Giorgi, Andreas Seppi e Marco Cecchinato. Seppi “è una delle partite più brutte giocate nella mia carriera”

Camila Giorgi : “Penso di aver giocato un buon match, sono state sempre aggressiva. Rispetto al passato sono più continua ed ordinata e sto migliorando anche nel servizio.

Lo scorso anno ho avuto tanti infortuni, mi sono dovuto fermare troppe volte e ho pagato gli stop. L’obiettivo è migliorare e vincere il più possibile. La classifica migliorerà di conseguenza”.

Andreas Seppi : “Una giornata-no, non voglio neanche parlare di tennis oggi. Niente ha funzionato, c’è poco da dire: è una delle partite più brutte giocate nella mia carriera. Mi spiace, soprattutto perché era un campo importante. Mi sono sentito imbarazzante.

Marco Cecchinato : “La prima vittoria non si dimentica mai! Oggi ero partito male, lui giocava bene, poi ho trovato ritmo. Anche oggi è una buona dimostrazione che sto migliorando e che lotto tutto il match”.

Ora entro in campo con un’altra condizione mentale e so di potermela giocare alla pari con tutti. Sono più sicuro, determinato. È cambiato il giocatore Cecchinato.

La chiave di tutto è stata la preparazione, svolta per quattro settimane ad Alicante dove ho lavorato come mai avevo fatto. L’avevo già detto a Natale che era stata la mia preparazione migliore”