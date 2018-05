Peter Polansky e la fortuna nei tornei dello Slam

Peter Polansky può dire che nell’ultimo periodo negli Slam è piuttosto fortunato.

Infatti il ventinovenne, attualmente classificato al n.125 ° della classifica ATP, ha mancato l’accesso nel tabellone principale del Roland Garros, tuttavia, la fortuna ha bussato nuovamente alla sua porta.

Con Krajinovic, Rublev e Kicker che hanno dato forfait, Polansky è entrato in tabellone come lucky loser per la terza volta negli ultimi sei tornei del Grande Slam. Un record che non accade tutti i giorni.

Questa volta, il suo avversario di primo turno del Major parigino sarà il tennista di casa, Pierre-Hugues Herbert.