Trofeo Bonfiglio 2018, Day 4: Sinner e Cocciaretto ai quarti, fuori Arnaboldi

Prosegue la corsa per due giocatori italiani al Trofeo Bonfiglio 2018.

Jannik Sinner, nel torneo maschile, ed Elisabetta Cocciaretto, nel torneo femminile, hanno vinto i rispettivi match di terzo turno e si sono qualificati per i quarti di finale della manifestazione in corso sui campi in terra battuta del “Bonacossa” di Milano: il primo, altoatesino classe 2001, ha superato con un doppio 6-3 il ceco Forejtek ed ora se la vedrà con il giapponese Tajima, tredicesimo favorito del seeding; la giocatrice marchigiana, anch’essa nata nel 2001, ha battuto agevolmente la russa Avanesyan regalandosi al prossimo ostacolo un incrocio interessante con l’ucraina Dema, che non ha lasciato scampo alla portacolori della Papua Nuova Guinea Violet Apisah, intervistata ieri in esclusiva per LiveTennis.

Da registrare, infine, la sconfitta di Federico Arnaboldi: il canturino, n.162 ITF, si è fermato contro il russo Binda. Resta comunque molto positiva la sua settimana milanese, nella quale ha vinto cinque incontri di singolare fra tabellone di qualificazione, superato senza perdere alcun set, e main draw.

TORNEO MASCHILE:

Baez (1,ARG) b. Virtanen (FIN) 6-7(1) 7-6(3) 6-0

Tabur (10,FRA) b. Bovy (BEL) 6-2 6-1

Tajima (13,JPN) b. Mayo (USA) 6-2 7-6(5)

Sinner (ITA) b. Forejtek (CZE) 6-3 6-3

Marmousez (FRA) b. Palosi (ROU) 3-6 6-4 6-4

Andreev (16,BUL) b. Zink (USA) 6-3 6-1

Binda (RUS) b. Arnaboldi (ITA) 6-3 1-6 6-1

Diaz Acosta (14,ARG) b. Tseng (2,TPE) 6-4 4-6 7-6(3)

TORNEO FEMMINILE:

Wang (1,CHN) b. Rakhimova (14,RUS) 7-5 6-1

Tauson (5,DEN) b. Garland (12,TPE) 6-4 6-4

Geller (ARG) b. Charaeva (RUS) 6-2 6-3

Naito (9,JPN) b. Sun (8,SUI) 0-6 6-1 7-5

Cocciaretto (7,ITA) b. Avanesyan (RUS) 6-4 6-2

Dema (UKR) b. Apisah (16,PNG) 6-3 6-1

Rivera Corado (GUA) b. Gracheva (Q,RUS) 7-6(4) 6-1

Molinaro (13,LUX) b. Osorio Serrano (2,COL) 6-1 6-2

Lorenzo Carini