Trofeo Bonfiglio 2018, Violet Apisah: “Da Port Moresby a Sydney, obiettivo WTA”

Violet Apisah nasce a Port Moresby, la capitale della Papua Nuova Guinea, l’11 febbraio 2000. A sei anni inizia a giocare a tennis, lo sport che pratica tuttora, e lo fa con l’aiuto di papà Patrick, la figura più importante della sua vita: con lui, qualche anno più tardi, si trasferirà in Australia, a Sydney, dove troverà delle strutture più idonee per questo tipo di attività al fine di intraprendere una carriera professionistica. Diventare una giocatrice affermata è, infatti, il sogno di Violet.

La Papua Nuova Guinea è tutto fuorché una nazione tennisticamente “importante”, come sottolineato dalla stessa giocatrice: “Non abbiamo tanti campi e sono pochi i ragazzi che giocano a tennis. E’ un argomento interessante, penso che sia necessario che i giovani si avvicinino a questo sport: solo così, infatti, si assisterebbe ad un miglioramento della situazione. La mia è una famiglia molto particolare, perché giochiamo tutti a tennis. Per allenarmi mi sono dovuta trasferire in Australia, questo la dice lunga su quanto sia importante il tennis nel mio paese d’origine…”, ha commentato Violet ai nostri microfoni.

A diciotto anni già compiuti, Apisah ha un sogno nel cassetto: “Sarà ovviamente la mia ultima stagione da Junior. Continuerò a giocare tornei di questo tipo e non vedo l’ora di tornare a competere in uno Slam: Roland Garros, Wimbledon, ma soprattutto gli US Open, torneo che sogno di vincere o, quantomeno, nel quale vorrei arrivare in finale“. Ha le idee chiare, quindi, questa ragazza, che sprigiona energia da tutte le parti. Nel corso della breve, ma intensa, chiacchierata, Violet ci sorride continuamente e prova molto divertimento, a dimostrazione di quanto ci tenga a far conoscere la sua storia anche all’Italia.

“Il prossimo anno andrò negli Stati Uniti, inizierò a frequentare un college“, commenta Violet Apisah, che nel mese di gennaio ha fatto parlare di sé per essere stata la prima giocatrice nella storia della Papua Nuova Guinea ad aver raggiunto la finale in un torneo del Grande Slam: “Sono consapevole di aver scritto la storia con la finale raggiunta a Melbourne. E’ stata una settimana fantastica, sono contentissima e onorata di essere stata la prima tennista del mio paese ad ottenere un risultato così prezioso. Ho trascorso delle giornate pazzesche agli Australian Open, non ci credo ancora“.

In ultimo, le chiediamo come si è sentita sul campo quest’oggi nel match vinto in tre set sulla francese Carole Monnet: “Ho affrontato un’ottima tennista. Ho iniziato male e infatti ho perso il primo set per 6-4, poi ho diminuito gli errori e sono riuscita a fare il mio gioco chiudendo per 6-1 al terzo. Il campo era un po’ lento a causa della pioggia; non sono abituata a giocare su questa superficie e dunque mi sento comunque soddisfatta per quanto fatto“.

Alla giocatrice vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della stagione e, in particolare, per l’imminente avventura nei college americani…



Da Milano, l’inviato Lorenzo Carini