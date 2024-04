Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Esce di scena A. Zverev. Vittorie per Medvedev e Rublev. Alcaraz si salva al tiebreak

Carlos ALCARAZ ha vissuto un vero e proprio spavento quando ha rischiato di subire una rimonta dai contorni incredibili, ma alla fine è riuscito a trovare il modo di vincere per ottenere la sua 14ª vittoria consecutiva a Madrid e qualificarsi per i quarti di finale.

Il due volte campione in carica ha replicato la finale dell’anno scorso e ha battuto Jan-Lennard STRUFF (24°) in un incontro dalla folle andatura, terminato con i parziali di 6-3, 6-7(5) 7-6(4), dopo quasi tre ore di battaglia.

Dopo aver passeggiato nel primo set, ALCARAZ ha subito aperto il secondo parziale sul 2-0, ma STRUFF ha reagito con il break e si è mantenuto solido fino al tie-break, dove ha ribaltato l’1-3 per portare la decisione al set decisivo. Nel terzo set, Carlitos è partito nuovamente meglio e si è scatenato fino al 5-2, quando improvvisamente ha tremato: ha sprecato sul 5 a 3, 40-0 tre match point consecutivi e un ulteriore match point, ritrovandosi invischiato nel tie-break. ALCARAZ ha anche salvato un break point sul 5-5, e nel tie-break è partito in vantaggio per 3-0 ma ha visto STRUFF ribaltare la situazione sul 4-3. Ma quello è stato il momento in cui lo spagnolo ha premuto sull’acceleratore e non si è più voltato indietro, confermando il trionfo che lo porta ai quarti di finale, dove lo attende un duello con Andrey RUBLEV.

Francisco CERÚNDOLO ha dato la prima sorpresa della giornata al Mutua Madrid Open, eliminando Alexander ZVEREV agli ottavi di finale dopo averlo sconfitto per 6-3 e 6-4 in 1 ora e 30 minuti. L’argentino ha giocato una grande partita e secondo lui: “È stata la migliore partita dell’anno e una delle migliori della mia carriera”, ha dichiarato dopo aver ottenuto la vittoria senza dare alcuna possibilità al tedesco, che ha subito un totale di 10 palle corte durante l’intero incontro. CERÚNDOLO è il primo argentino a raggiungere i quarti di finale del Mutua Madrid Open dal 2012, quando ci riuscì Juan Martín DEL POTRO.

Tuttavia, avrà un duro avversario nel suo prossimo incontro: l’americano Taylor FRITZ.

Iga SWIATEK continua la sua grande settimana al Mutua Madrid Open, nonostante lo spavento contro HADDAD MAIA, che ha dovuto rimontare per sigillare il suo passaggio alle semifinali del torneo spagnolo. La polacca ha vinto per 4-6, 6-0 e 6-2 dopo 2 ore e 30 minuti di partita. La ribellione della brasiliana, che sorprendeva tutti sulla pista centrale Manolo Santana, è durata un set, ma la numero uno al mondo non ha permesso che un primo set negativo le impedisse di continuare a lottare per conquistare il suo primo Mutua Madrid Open, e ha inflitto a MAIA un 6-0 nel secondo set, per poi concludere la partita con un 6-2. La polacca è già in semifinale a Madrid e attende la vincitrice dell’incontro tra Ons JABEUR e Madison KEYS.

Andrey Rublev ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale del Mutua Madrid Open 2024 risolvendo con più facilità del previsto il suo incontro contro Tallon Griekspoor, con il risultato di 6-2 6-4. L’olandese non ha avuto alcuna possibilità di fronte alla solidità di Rublev, che attende ora nei quarti di finale il vincitore del match tra Alcaraz e Struff.

Daniil Medvedev continua a dare continuità alle buone sensazioni in questo Mutua Madrid Open, presentandosi già ai quarti di finale dopo aver sconfitto Alexander Bublik per 7-6 (3) 6-4, in una partita in cui il kazako ha offerto una buona prova. Ora attende il vincitore del match serale tra Nadal e Lehecka, con il quarto di finale tra il russo e chi uscirà vincitore dalla sfida tra lo spagnolo e il ceco che si disputerà giovedì prossimo.

ATP Madrid Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 7 6 Alexander Bublik [17] Alexander Bublik [17] 6 4 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-0 → 4-1 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Bublik 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1. [3] Daniil Medvedev vs [17] Alexander Bublik

2. [1] Iga Swiatek vs [11] Beatriz Haddad Maia (non prima ore: 12:30)



WTA Madrid Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 4 6 6 Beatriz Haddad Maia [11] Beatriz Haddad Maia [11] 6 0 2 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Beatriz Haddad Maia 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [23] Jan-Lennard Struff vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 16:00)



ATP Madrid Jan-Lennard Struff [23] Jan-Lennard Struff [23] 3 7 6 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 7 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Struff 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* ace 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Struff 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Struff 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [18] Madison Keys vs [8] Ons Jabeur (non prima ore: 20:00)



WTA Madrid Madison Keys [18] Madison Keys [18] 0 7 6 Ons Jabeur [8] Ons Jabeur [8] 6 5 1 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

5. [PR] Rafael Nadal vs [30] Jiri Lehecka



ATP Madrid Rafael Nadal Rafael Nadal 15 5 4 Jiri Lehecka [30] • Jiri Lehecka [30] 40 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Andrey Rublev vs [24] Tallon Griekspoor



ATP Madrid Andrey Rublev [7] Andrey Rublev [7] 6 6 Tallon Griekspoor [24] Tallon Griekspoor [24] 2 4 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Griekspoor 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 ace 3-0 → 3-1 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. [8] Hubert Hurkacz vs [12] Taylor Fritz



ATP Madrid Hubert Hurkacz [8] Hubert Hurkacz [8] 6 4 Taylor Fritz [12] Taylor Fritz [12] 7 6 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Fritz 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 1-3 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

3. [21] Francisco Cerundolo vs [4] Alexander Zverev



ATP Madrid Francisco Cerundolo [21] Francisco Cerundolo [21] 6 6 Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 3 4 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [1] Jannik Sinner vs [16] Karen Khachanov



ATP Madrid Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 5 6 6 Karen Khachanov [16] Karen Khachanov [16] 7 3 3 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

5. Felix Auger-Aliassime vs [5] Casper Ruud



ATP Madrid Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 6 7 Casper Ruud [5] Casper Ruud [5] 4 5 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Ruud 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk vs [OSE] Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova



WTA Madrid Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [7] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [7] 3 6 3 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 6 3 10 Vincitore: Pavlyuchenkova / Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 0-1 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 8-2 8-3 9-3 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs [5] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko



WTA Madrid Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [1] 6 6 10 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [5] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [5] 7 2 7 Vincitore: Hsieh / Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 10-7 1-0 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 0-5* 0*-6 6-6 → 6-7 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [9] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas



ATP Madrid Sander Gille / Joran Vliegen [9] Sander Gille / Joran Vliegen [9] 7 6 Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas 6 1 Vincitore: Gille / Vliegen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-1 → 3-1 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 S. Gille / Vliegen 15-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [12] Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Daniil Medvedev / Tommy Paul



ATP Madrid Simone Bolelli / Andrea Vavassori [12] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [12] 6 7 Daniil Medvedev / Tommy Paul Daniil Medvedev / Tommy Paul 2 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Medvedev / Paul 15-0 30-0 ace 5-5 → 5-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Medvedev / Paul 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Medvedev / Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-3 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Medvedev / Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Medvedev / Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev / Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Medvedev / Paul 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Medvedev / Paul 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 D. Medvedev / Paul 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev / Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

5. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Sebastian Korda / Jordan Thompson



ATP Madrid Rohan Bopanna / Matthew Ebden [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden [1] 6 5 Sebastian Korda / Jordan Thompson Sebastian Korda / Jordan Thompson 7 7 Vincitore: Korda / Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Bopanna / Ebden 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 S. Korda / Thompson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Bopanna / Ebden 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Korda / Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 4-5 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 S. Korda / Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 S. Korda / Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Korda / Thompson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Korda / Thompson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 6-6 → 6-7 S. Korda / Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 6-5 S. Korda / Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 S. Korda / Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Korda / Thompson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Korda / Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Korda / Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aslan Karatsev / Zhizhen Zhang vs [5] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin



ATP Madrid Aslan Karatsev / Zhizhen Zhang Aslan Karatsev / Zhizhen Zhang 4 7 10 Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [5] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [5] 6 5 3 Vincitore: Karatsev / Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 A. Karatsev / Zhang 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 A. Karatsev / Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Karatsev / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 A. Karatsev / Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Karatsev / Zhang 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Karatsev / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Karatsev / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Karatsev / Zhang 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Karatsev / Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Karatsev / Zhang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Karatsev / Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Karatsev / Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. [WC] Nicolas Mahut / Albano Olivetti vs [3] Joe Salisbury / Neal Skupski



ATP Madrid Nicolas Mahut / Albano Olivetti Nicolas Mahut / Albano Olivetti 4 4 Joe Salisbury / Neal Skupski [3] Joe Salisbury / Neal Skupski [3] 6 6 Vincitore: Salisbury / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Salisbury / Skupski 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Mahut / Olivetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 J. Salisbury / Skupski 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Mahut / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Salisbury / Skupski 15-0 15-15 df 30-15 3-2 → 3-3 N. Mahut / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 N. Mahut / Olivetti 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Mahut / Olivetti 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Mahut / Olivetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Mahut / Olivetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 3-3 → 3-4 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 N. Mahut / Olivetti 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Salisbury / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Mahut / Olivetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Salisbury / Skupski 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Mahut / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Tallon Griekspoor / Wesley Koolhof vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Madrid Tallon Griekspoor / Wesley Koolhof Tallon Griekspoor / Wesley Koolhof 3 6 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2] 6 7 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* df 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 M. Granollers / Zeballos 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 T. Griekspoor / Koolhof 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 5-4 → 5-5 T. Griekspoor / Koolhof 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Griekspoor / Koolhof 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Griekspoor / Koolhof 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Griekspoor / Koolhof 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Griekspoor / Koolhof 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Griekspoor / Koolhof 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Griekspoor / Koolhof 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Griekspoor / Koolhof 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Griekspoor / Koolhof 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 0-0 → 0-1

4. [7] Hugo Nys / Jan Zielinski vs Taylor Fritz / Ben Shelton



ATP Madrid Hugo Nys / Jan Zielinski [7] Hugo Nys / Jan Zielinski [7] 6 6 Denys Molchanov / John-Patrick Smith Denys Molchanov / John-Patrick Smith 3 4 Vincitore: Nys / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Nys / Zielinski 15-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

5. Pedro Cachin / Pavel Kotov vs [15] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



ATP Madrid Pedro Cachin / Pavel Kotov Pedro Cachin / Pavel Kotov 4 4 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [15] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [15] 6 6 Vincitore: Lammons / Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Cachin / Kotov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Cachin / Kotov 0-15 15-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 P. Cachin / Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Cachin / Kotov 15-0 30-0 ace 1-1 → 2-1 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 P. Cachin / Kotov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Cachin / Kotov 15-0 30-0 3-5 → 4-5 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 P. Cachin / Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 df 15-30 30-30 3-2 → 3-3 P. Cachin / Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 P. Cachin / Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 P. Cachin / Kotov 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Ariel Behar / Adam Pavlasek



ATP Madrid Marcelo Arevalo / Mate Pavic [10] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [10] 6 2 10 Ariel Behar / Adam Pavlasek Ariel Behar / Adam Pavlasek 4 6 12 Vincitore: Behar / Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 A. Behar / Pavlasek 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 11-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Behar / Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Behar / Pavlasek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Behar / Pavlasek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 A. Behar / Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [4] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Benjamin Hassan / Abdullah Shelbayh



ATP Madrid Ivan Dodig / Austin Krajicek [4] Ivan Dodig / Austin Krajicek [4] 2 6 Benjamin Hassan / Abdullah Shelbayh Benjamin Hassan / Abdullah Shelbayh 6 7 Vincitore: Hassan / Shelbayh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 B. Hassan / Shelbayh 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 B. Hassan / Shelbayh 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 B. Hassan / Shelbayh 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 B. Hassan / Shelbayh 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 I. Dodig / Krajicek 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Hassan / Shelbayh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 I. Dodig / Krajicek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Hassan / Shelbayh 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Hassan / Shelbayh 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-4 → 2-5 B. Hassan / Shelbayh 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-3 → 2-3 B. Hassan / Shelbayh 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 B. Hassan / Shelbayh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov vs [8] Marcelo Melo / Rajeev Ram



ATP Madrid Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov 4 6 10 Marcelo Melo / Rajeev Ram [8] Marcelo Melo / Rajeev Ram [8] 6 3 8 Vincitore: Escobar / Nedovyesov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 M. Melo / Ram 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 4-4 df 4-5 4-6 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Melo / Ram 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 5-2 → 5-3 M. Melo / Ram 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 M. Melo / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Melo / Ram 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Melo / Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-40 4-5 → 4-6 M. Melo / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Melo / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 G. Escobar / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Melo / Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Melo / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Melo / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [PR] Alexander Bublik / Denis Shapovalov vs [11] Jamie Murray / Michael Venus



ATP Madrid Alexander Bublik / Denis Shapovalov Alexander Bublik / Denis Shapovalov 3 2 Jamie Murray / Michael Venus [11] Jamie Murray / Michael Venus [11] 6 6 Vincitore: Murray / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Murray / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Bublik / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-30 1-5 → 2-5 J. Murray / Venus 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Bublik / Shapovalov 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Bublik / Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Bublik / Shapovalov 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-5 → 3-6 A. Bublik / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Murray / Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 2-5 A. Bublik / Shapovalov 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-4 → 2-4 J. Murray / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-3 → 1-4 A. Bublik / Shapovalov 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Murray / Venus 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Bublik / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [PR] Robin Haase / Fabrice Martin



ATP Madrid Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] 6 6 Robin Haase / Fabrice Martin Robin Haase / Fabrice Martin 2 2 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Haase / Martin 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Haase / Martin 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Haase / Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Haase / Martin 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 5-2 → 6-2 R. Haase / Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 R. Haase / Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 2-2 → 3-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Haase / Martin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Haase / Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Nicolas Barrientos / Andreas Mies vs [13] Andres Molteni / John Peers



ATP Madrid Nicolas Barrientos / Andreas Mies Nicolas Barrientos / Andreas Mies 3 7 5 Andres Molteni / John Peers [13] Andres Molteni / John Peers [13] 6 6 10 Vincitore: Molteni / Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 N. Barrientos / Mies 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 2-9 3-9 4-9 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 A. Molteni / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 N. Barrientos / Mies 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Molteni / Peers 0-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Barrientos / Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Molteni / Peers 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 N. Barrientos / Mies 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Molteni / Peers 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Barrientos / Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Molteni / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Barrientos / Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Molteni / Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 N. Barrientos / Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Molteni / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 N. Barrientos / Mies 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 A. Molteni / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 N. Barrientos / Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Molteni / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 N. Barrientos / Mies 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Molteni / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Barrientos / Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 A. Molteni / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Alex de Minaur / Alexei Popyrin vs [14] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer



ATP Madrid Alex de Minaur / Alexei Popyrin Alex de Minaur / Alexei Popyrin 4 7 9 Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer [14] Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer [14] 6 6 11 Vincitore: Glasspool / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 A. de Minaur / Popyrin 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 df 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 11*-10 6-6 → 7-6 A. de Minaur / Popyrin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 A. de Minaur / Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 A. de Minaur / Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 A. de Minaur / Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 L. Glasspool / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. de Minaur / Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. de Minaur / Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. de Minaur / Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 L. Glasspool / Rojer 15-0 ace 30-0 4-4 → 4-5 A. de Minaur / Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 L. Glasspool / Rojer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. de Minaur / Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 L. Glasspool / Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. de Minaur / Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur / Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Rojer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [16] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Flavio Cobolli / Thiago Monteiro