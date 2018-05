Roland Garros: Day 2 Quali Italiani. Tris azzurro. Bene la Trevisan. La Schiavone sospesa per pioggia

Stefano Napolitano, Simone Bolelli, 20esima testa di serie, e Stefano Travaglia, 31esima testa di serie hanno superato il primo turno nelle qualificazioni del Roland Garros.

Martina Trevisan ha superato il primo turno delle qualificazioni femminili del Roland Garros, secondo torneo dello Slam della stagione.

Secondo turno

Alessandro Giannessi (ITA) c. Tobias Kamke (GER)

(31) Stefano Travaglia (ITA) c. Ernests Gulbis (LAT)

Stefano Napolitano (ITA) c. Zdenek Kolar (CZE)

(20) Simone Bolelli (ITA) c. Yasutaka Uchiyama (JPN)

(26) Lorenzo Sonego (ITA) c. Duckhee Lee (KOR)

Martina Trevisan (ITA) c. Marta Kostyuk (UKR)

Roland Garros Qualificazioni Grand Slam | Terra | 1° Turno Quali

Court 6 – Ore: 10:00

4INC. Francesca Schiavone vs Carol Zhao



GS Roland Garros Francesca Schiavone • Francesca Schiavone 0 6 3 0 Carol Zhao [23] Carol Zhao [23] 0 4 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Francesca Schiavone 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Carol Zhao 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Francesca Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Carol Zhao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Francesca Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Carol Zhao 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Francesca Schiavone 15-0 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Carol Zhao 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Francesca Schiavone 0-15 15-15 30-15 15-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Carol Zhao 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Francesca Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Carol Zhao 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Francesca Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Carol Zhao 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Francesca Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Carol Zhao 15-0 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Francesca Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Carol Zhao 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Francesca Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Carol Zhao 0-15 0-30 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 10:00

2INC. Stefano Napolitano vs Marcel Granollers



GS Roland Garros Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 6 Marcel Granollers [23] Marcel Granollers [23] 4 1 Vincitore: Stefano Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Stefano Napolitano 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Marcel Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Stefano Napolitano 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Marcel Granollers 15-0 15-15 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Stefano Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Marcel Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Stefano Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Marcel Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Stefano Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Marcel Granollers 0-15 15-15 0-15 15-30 30-30 40-30 A-40 5-2 → 5-3 Stefano Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Marcel Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Stefano Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Marcel Granollers 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Stefano Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Marcel Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Stefano Napolitano 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 10:00

2INC. Martina Trevisan vs Francoise Abanda



GS Roland Garros Martina Trevisan Martina Trevisan 4 6 6 Francoise Abanda [16] Francoise Abanda [16] 6 4 2 Vincitore: Martina Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Francoise Abanda 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Francoise Abanda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Francoise Abanda 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Francoise Abanda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Francoise Abanda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Francoise Abanda 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Martina Trevisan 15-0 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Francoise Abanda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Francoise Abanda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Francoise Abanda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Francoise Abanda 15-0 15-15 15-30 30-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Francoise Abanda 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Francoise Abanda 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Francoise Abanda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Francoise Abanda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1

Court 12 – Ore: 10:00

2INC. Enrique Lopez perez vs Stefano Travaglia



GS Roland Garros Enrique Lopez perez Enrique Lopez perez 4 3 Stefano Travaglia [31] Stefano Travaglia [31] 6 6 Vincitore: Stefano Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Enrique Lopez perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Enrique Lopez perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Enrique Lopez perez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Enrique Lopez perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Stefano Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Enrique Lopez perez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Stefano Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Enrique Lopez perez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-15 3-4 → 3-5 Enrique Lopez perez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Stefano Travaglia 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Enrique Lopez perez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Enrique Lopez perez 0-15 15-15 15-30 30-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Enrique Lopez perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 18 – Ore: 10:00

2INC. Tommy Robredo vs Simone Bolelli