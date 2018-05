Challenger Mestre: Tabellone principale. Ancora derby Vanni vs Viola, Arnaboldi e Basso sfidano le prime due tds, Quinzi un qualificato

Challenger Mestre | Terra | e43.000

(1) De Greef, Arthur vs (WC) Arnaboldi, Andrea

Safranek, Vaclav vs Ferreira Silva, Frederico

Monteiro, Joao vs (SE) Vilella Martinez, Mario

Cachin, Pedro vs (6) Krueger, Mitchell

(3) Yang, Tsung-Hua vs Grigelis, Laurynas

(SE) Vanni, Luca vs Viola, Matteo

Qualifier vs (WC) Moroni, Gian Marco

Cuevas, Martin vs (5) Brkic, Tomislav

(7) Giustino, Lorenzo vs Gomez-Herrera, Carlos

(WC) Caruana, Liam vs Qualifier

(WC) Baldi, Filippo vs Casanova, Hernan

Qualifier vs (4) Quinzi, Gianluigi

(8) Boluda-Purkiss, Carlos vs Qualifier

Gutierrez-Ferrol, Sergio vs Zekic, Miljan

Munoz de la Nava, Daniel vs Griekspoor, Scott

Basso, Andrea vs (2) Petrovic, Danilo