Challenger Samarkand: Doppia vittoria. Luca Vanni è in finale (Video)

Luca Vanni è in finale nel torneo challenger di Samarcanda, in Uzbekistan.

Nei quarti il 32enne toscano, numero 259 del ranking mondiale, ha regolato per 62 64 il cinese di Taipei Tsung-Hua Yang, numero 240 Atp e poi ha sconfitto dopo nemmeno 1 ora di pausa il bielorusso Uladzimir Ignatik, numero 215 del ranking mondiale e quarta testa di serie.

Domani sfiderà in finale Mario Vilella Martinez classe 1995 e n.321 ATP.

Challenger Samarkand CH | Terra | $75.000 – Quarti di Finale – Semifinali

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00)

1. Luca Vanni vs [8] Tsung-Hua Yang



CH Samarkand Luca Vanni Luca Vanni 6 6 Tsung-Hua Yang [8] Tsung-Hua Yang [8] 2 4 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Yang 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-4 → 6-4 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Yang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 T. Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 T. Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 T. Yang 15-0 ace 15-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Yang 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 3-1 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Yang 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Vanni 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Mikhail Elgin / Denis Istomin vs [3] Saketh Myneni / N Vijay Sundar Prashanth



CH Samarkand Mikhail Elgin / Denis Istomin Mikhail Elgin / Denis Istomin 7 3 10 Saketh Myneni / N Vijay Sundar Prashanth [3] Saketh Myneni / N Vijay Sundar Prashanth [3] 5 6 8 Vincitori: ELGIN / ISTOMIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 S. Myneni / Vijay Sundar Prashanth 1-0 S. Myneni / Vijay Sundar Prashanth 0-1 1-1 ace 1-2 df 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 6-8 7-8 7-9 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Myneni / Vijay Sundar Prashanth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Elgin / Istomin 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 S. Myneni / Vijay Sundar Prashanth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Elgin / Istomin 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Myneni / Vijay Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Elgin / Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 1-2 → 2-2 S. Myneni / Vijay Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Elgin / Istomin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Myneni / Vijay Sundar Prashanth 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Elgin / Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 6-5 → 7-5 S. Myneni / Vijay Sundar Prashanth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 M. Elgin / Istomin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Myneni / Vijay Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Elgin / Istomin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 4-4 S. Myneni / Vijay Sundar Prashanth 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Elgin / Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 S. Myneni / Vijay Sundar Prashanth 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 M. Elgin / Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Myneni / Vijay Sundar Prashanth 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Elgin / Istomin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Myneni / Vijay Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Luca Vanni OR [8] Tsung-Hua Yang vs [4] Uladzimir Ignatik (non prima ore: 10:30)



CH Samarkand Luca Vanni Luca Vanni 6 6 Uladzimir Ignatik [4] Uladzimir Ignatik [4] 3 3 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 U. Ignatik 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 U. Ignatik 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 L. Vanni 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 U. Ignatik 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Vanni 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 U. Ignatik 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 U. Ignatik 15-0 30-0 ace 4-1 → 4-2 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 U. Ignatik 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Vanni 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 U. Ignatik 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. Mikhail Elgin / Denis Istomin OR [3] Saketh Myneni / N Vijay Sundar Prashanth vs



CH Samarkand Mikhail Elgin / Denis Istomin • Mikhail Elgin / Denis Istomin 0 6 0 Nikola Cacic / Luca Margaroli [2] Nikola Cacic / Luca Margaroli [2] 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Elgin / Istomin 0-1 N. Cacic / Margaroli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Elgin / Istomin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 5-4 → 6-4 N. Cacic / Margaroli 15-0 15-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Elgin / Istomin 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 N. Cacic / Margaroli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Elgin / Istomin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 N. Cacic / Margaroli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Elgin / Istomin 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Cacic / Margaroli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Elgin / Istomin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Cacic / Margaroli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00)

1. Miljan Zekic vs [3] Nikola Milojevic



CH Samarkand Miljan Zekic Miljan Zekic 2 1 Nikola Milojevic [3] Nikola Milojevic [3] 6 6 Vincitore: N. MILOJEVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 M. Zekic 0-15 0-30 df 0-40 1-4 → 1-5 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 M. Zekic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Zekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Milojevic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Zekic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 N. Milojevic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Zekic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-4 → 2-4 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 M. Zekic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 N. Milojevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Zekic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 N. Milojevic 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Miljan Zekic OR [3] Nikola Milojevic vs Mario Vilella Martinez (non prima ore: 10:30)



CH Samarkand Nikola Milojevic [3] Nikola Milojevic [3] 2 4 Mario Vilella Martinez Mario Vilella Martinez 6 6 Vincitore: M. VILELLA MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Milojevic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 M. Vilella Martinez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Milojevic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 M. Vilella Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-5 → 2-5 M. Vilella Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-4 → 1-5 N. Milojevic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00)

1. [Alt] Manuel Pena Lopez / Roman Safiullin vs [2] Nikola Cacic / Luca Margaroli



CH Samarkand Manuel Pena Lopez / Roman Safiullin Manuel Pena Lopez / Roman Safiullin 4 5 Nikola Cacic / Luca Margaroli [2] Nikola Cacic / Luca Margaroli [2] 6 7 Vincitori: CACIC / MARGAROLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Pena Lopez / Safiullin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 N. Cacic / Margaroli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Pena Lopez / Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 N. Cacic / Margaroli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 M. Pena Lopez / Safiullin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 N. Cacic / Margaroli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Pena Lopez / Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 N. Cacic / Margaroli 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Pena Lopez / Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Cacic / Margaroli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 M. Pena Lopez / Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Cacic / Margaroli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Pena Lopez / Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 N. Cacic / Margaroli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Pena Lopez / Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Cacic / Margaroli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Pena Lopez / Safiullin 0-15 15-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 N. Cacic / Margaroli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Pena Lopez / Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Cacic / Margaroli 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Pena Lopez / Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Cacic / Margaroli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Ivan Gakhov / Alexander Pavlioutchenkov vs [Alt] Manuel Pena Lopez / Roman Safiullin OR [2] Nikola Cacic / Luca Margaroli



CH Samarkand Ivan Gakhov / Alexander Pavlioutchenkov Ivan Gakhov / Alexander Pavlioutchenkov 2 4 Nikola Cacic / Luca Margaroli [2] Nikola Cacic / Luca Margaroli [2] 6 6 Vincitori: CACIC / MARGAROLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 N. Cacic / Margaroli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Cacic / Margaroli 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Cacic / Margaroli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Gakhov / Pavlioutchenkov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 N. Cacic / Margaroli 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

3. [4] Timur Khabibulin / Vladyslav Manafov vs [Alt] Daniel Munoz de la Nava / Mario Vilella Martinez (non prima ore: 10:00)



CH Samarkand Timur Khabibulin / Vladyslav Manafov [4] Timur Khabibulin / Vladyslav Manafov [4] 6 6 Daniel Munoz de la Nava / Mario Vilella Martinez Daniel Munoz de la Nava / Mario Vilella Martinez 4 3 Vincitori: KHABIBULIN / MANAFOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Khabibulin / Manafov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Munoz de la Nava / Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 T. Khabibulin / Manafov 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 5-2 D. Munoz de la Nava / Vilella Martinez 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 T. Khabibulin / Manafov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Munoz de la Nava / Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Khabibulin / Manafov 15-0 30-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 D. Munoz de la Nava / Vilella Martinez 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Khabibulin / Manafov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Munoz de la Nava / Vilella Martinez 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-4 → 6-4 T. Khabibulin / Manafov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Munoz de la Nava / Vilella Martinez 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 T. Khabibulin / Manafov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Munoz de la Nava / Vilella Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 T. Khabibulin / Manafov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Munoz de la Nava / Vilella Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 1-2 → 1-3 T. Khabibulin / Manafov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 D. Munoz de la Nava / Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Khabibulin / Manafov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. [4] Timur Khabibulin / Vladyslav Manafov OR [Alt] Daniel Munoz de la Nava / Mario Vilella Martinez vs [WC] Sanjar Fayziev / Jurabek Karimov



Il match deve ancora iniziare

5. [1] N.Sriram Balaji / Vishnu Vardhan OR Teymuraz Gabashvili / Nikola Milojevic vs



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 13:00)

1. [1] N.Sriram Balaji / Vishnu Vardhan vs Teymuraz Gabashvili / Nikola Milojevic