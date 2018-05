Masters 1000 Roma: Lucas Pouille sconfigge Andreas Seppi in tre set

Si ferma al primo turno l’avventura di Andreas Seppi agli Internazionali BNL d’Italia 2018. L’altoatesino, in tabellone con una wild card, cede in tre set al numero sedici del seeding Lucas Pouille che si impone col punteggio di 6-2 3-6 7-6(3) in due ore e 4 minuti di gioco.

Il nativo di Grande-Synthe se la vedrà al prossimo ostacolo con il britannico Kyle Edmund, vittorioso in tre set sul qualificato tunisino Malek Jaziri.

Pouille, attuale n.16 del ranking mondiale, ha conquistato quest’oggi la novantanovesima vittoria in carriera nel circuito maggiore: in caso di successo con Edmund, quindi, il francese raggiungerebbe quota 100 successi a livello ATP.

PRIMO SET – Inizia nel peggiore dei modi la partita di Andreas Seppi che si ritrova sotto per 0-40 nel primo gioco: l’azzurro rimonta fino al 40-40 ma, successivamente, si vede costretto a cedere la battuta ai vantaggi. Lucas Pouille è decisamente a suo agio al servizio e non permette all’altoatesino di rientrare in carreggiata, anzi: sul 3-1, il francese toglie nuovamente il servizio all’azzurro e da qui in poi amministra senza alcun problema il doppio break di vantaggio, riuscendo a chiudere il set per 6-2.

SECONDO SET – C’è tanto equilibrio nelle fasi iniziali della seconda frazione tra Pouille e Seppi. Il numero sedici del seeding non sfrutta due opportunità di break sul 3-3, subisce il contraccolpo e cede la battuta per la prima volta nel match: Seppi “ringrazia”, tiene il successivo turno di servizio ai vantaggi ed allunga la contesa al set decisivo, per la gioia dei numerosi tifosi dell’altoatesino presenti sulle tribune del Campo Centrale.

TERZO SET – Andreas Seppi rischia di dover rincorrere il suo avversario fin dalle prime battute del parziale decisivo, ma la palla break annullata sull’1-1 (30-40) gli consente di rimanere a galla. Pouille non brilla al servizio e, contrariamente a quanto fatto nei primi due set, concede molto di più ad Andreas, che non sfrutta una chance nel terzo game ma opera il break nel quinto.

L’azzurro si porta rapidamente sul 40-15, non riesce a chiudere e alla seconda palla break restituisce il favore a Pouille che quindi si rimette in scia: 3-3. Da questo momento in poi, i due giocatori tengono agevolmente i rispettivi turni di battuta e si arriva al tiebreak, nel quale Lucas Pouille si dimostra più fresco di Seppi e che chiude per sette punti a tre.

La partita punto per punto



ATP Rome Lucas Pouille [16] Lucas Pouille [16] 6 3 7 Andreas Seppi Andreas Seppi 2 6 6 Vincitore: L. POUILLE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Pouille 0-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Pouille 0-15 15-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Pouille 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 5-1 → 5-2 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Pouille 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 L. Pouille 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Lorenzo Carini