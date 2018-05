Combined Roma: Live gli Italiani. Filippo Baldi a sorpresa nel main draw. Fuori la Giorgi

Filippo Baldi ha centrato la sua prima partecipazione al tabellone principale di un “1000” in carriera. E la cosa più bella è che ci è riuscito al Foro Italico. Nel turno decisivo delle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, il 22enne di Vigevano, numero 368 Atp (aveva conquistato una wild card disputando le pre-qualificazioni), ha battuto in rimonta per 46 64 76(5), dopo due ore e 34 minuti di battaglia su uno “Stadio Pietrangeli” infuocato, lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 69 del ranking mondiale e decima testa di serie delle “quali.

Camila Giorgi si ferma ad un passo dalla qualificazione al tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia.

La 26enne marchigiana, numero 56 Wta e nona testa di serie delle “quali”, reduce dalla semifinale di Praga, ha ceduto per 26 64 62, dopo due ore e 5 minuti di lotta, alla statunitense Danielle Collins, 24enne di St. Petersburg in Florida, numero 49 del ranking mondiale.

(1) Nadal, Rafael vs Bye

Verdasco, Fernando vs Dzumhur, Damir

Medvedev, Daniil vs Haase, Robin

Shapovalov, Denis vs (15) Berdych, Tomas

(12) Querrey, Sam vs Gojowczyk, Peter

(WC) Sonego, Lorenzo vs Mannarino, Adrian

Fognini, Fabio vs Monfils, Gael

Bye vs (6) Thiem, Dominic

(3) Dimitrov, Grigor vs Bye

Nishikori, Kei vs Lopez, Feliciano

Khachanov, Karen vs Kohlschreiber, Philipp

Ferrer, David vs (13) Sock, Jack

(11) Djokovic, Novak vs Dolgopolov, Alexandr

(Q) Basilashvili, Nikoloz vs (Q) Baldi, Filippo

(Q) Delbonis, Federico vs Ramos-Vinolas, Albert

Bye vs (8) Isner, John

(7) Anderson, Kevin vs Bye

Bedene, Aljaz vs Muller, Gilles

Wawrinka, Stan vs Johnson, Steve

Donaldson, Jared vs (10) Carreno Busta, Pablo

(14) Schwartzman, Diego vs (Q) Jarry, Nicolas

Paire, Benoit vs Gasquet, Richard

Harrison, Ryan vs Sugita, Yuichi

Bye vs (4) Cilic, Marin

(5) del Potro, Juan Martin vs Bye

Coric, Borna vs (Q) Tsitsipas, Stefanos

Cuevas, Pablo vs (WC) Cecchinato, Marco

Mayer, Leonardo vs (9) Goffin, David

(16) Pouille, Lucas vs (WC) Seppi, Andreas

(Q) Jaziri, Malek vs Edmund, Kyle

(WC) Berrettini, Matteo vs (Q) Tiafoe, Frances

Bye vs (2) Zverev, Alexander

(1) Halep, Simona vs Bye

Azarenka, Victoria vs Osaka, Naomi

Suárez Navarro, Carla vs (Q) Vekic, Donna

Pavlyuchenkova, Anastasia vs (13) Keys, Madison

(9) Stephens, Sloane vs Strycova, Barbora

(Q) Kanepi, Kaia vs (WC) Rosatello, Camilla

Babos, Timea vs (WC) Errani, Sara

Bye vs (7) Garcia, Caroline

(3) Muguruza, Garbiñe vs Bye

Gavrilova, Daria vs (Q) Vikhlyantseva, Natalia

(WC) Schiavone, Francesca vs Cibulkova, Dominika

Sharapova, Maria vs (16) Barty, Ashleigh

(17) Rybarikova, Magdalena vs Konta, Johanna

(Q) Hsieh, Su-Wei vs (LL) Sabalenka, Aryna

Zhang, Shuai vs Buzarnescu, Mihaela

Bye vs (5) Ostapenko, Jelena

(6) Pliskova, Karolina vs Bye

Bertens, Kiki vs Sakkari, Maria

Begu, Irina-Camelia vs Peng, Shuai

(LL) Diyas, Zarina vs (11) Kerber, Angelique

(14) Kasatkina, Daria vs (Q) Tomljanovic, Ajla

(Q) Collins, Danielle vs Cirstea, Sorana

Martic, Petra vs Tsurenko, Lesia

Bye vs (4) Svitolina, Elina

(8) Williams, Venus vs Bye

Vesnina, Elena vs Siegemund, Laura

Kuznetsova, Svetlana vs (Q) Hercog, Polona

Kontaveit, Anett vs (12) Vandeweghe, CoCo

(15) Sevastova, Anastasija vs Mladenovic, Kristina

(LL) Krunic, Aleksandra vs (WC) Vinci, Roberta

(WC) Stosur, Samantha vs (Q) Van Uytvanck, Alison

Bye vs (2) Wozniacki, Caroline

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Lorenzo Sonego vs Adrian Mannarino



ATP Rome Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 2 7 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 6 6 3 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Mannarino 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

PIETRANGELI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2INC. [WC] Filippo Baldi vs [10] Guillermo Garcia-Lopez



ATP Rome Filippo Baldi Filippo Baldi 4 6 7 Guillermo Garcia-Lopez [10] Guillermo Garcia-Lopez [10] 6 4 6 Vincitore: F. BALDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Baldi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2INC. [4] Danielle Collins vs [9] Camila Giorgi (non prima ore: 12:30)