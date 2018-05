WTA Roma: Il Tabellone Principale Femminile. Sorteggio complicato per le azzurre.

WTA Roma Premier 5 | Terra | $3.351.720 – Parte Alta

(1) Halep, Simona vs Bye

Azarenka, Victoria vs Osaka, Naomi

Suárez Navarro, Carla vs Rybarikova, Magdalena

Pavlyuchenkova, Anastasia vs (13) Keys, Madison

(9) Stephens, Sloane vs Strycova, Barbora

Qualifier vs (WC) Rosatello, Camilla

Babos, Timea vs (WC) Errani, Sara

Bye vs (7) Garcia, Caroline

(3) Muguruza, Garbiñe vs Bye

Gavrilova, Daria vs Bellis, Catherine

(WC) Schiavone, Francesca vs Cibulkova, Dominika

Sharapova, Maria vs (16) Barty, Ashleigh

(10) Kvitova, Petra vs Konta, Johanna

Qualifier vs Qualifier

Zhang, Shuai vs Buzarnescu, Mihaela

Bye vs (5) Ostapenko, Jelena

WTA Roma Premier 5 | Terra | $3.351.720 – Parte Bassa

(6) Pliskova, Karolina vs Bye

Bertens, Kiki vs Sakkari, Maria

Begu, Irina-Camelia vs Peng, Shuai

Makarova, Ekaterina vs (11) Kerber, Angelique

(14) Kasatkina, Daria vs Qualifier

Qualifier vs Cirstea, Sorana

Martic, Petra vs Tsurenko, Lesia

Bye vs (4) Svitolina, Elina

(8) Williams, Venus vs Bye

Vesnina, Elena vs Siegemund, Laura

Kuznetsova, Svetlana vs Qualifier

Kontaveit, Anett vs (12) Vandeweghe, CoCo

(15) Sevastova, Anastasija vs Mladenovic, Kristina

Qualifier vs (WC) Vinci, Roberta

(WC) Stosur, Samantha vs Qualifier

Bye vs (2) Wozniacki, Caroline