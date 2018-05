Pre quali Roma 2018: per Sonego e Rosatello il main draw è finalmente realtà

Finalmente tutte le wild card in arrivo dalle pre quali hanno nomi e cognomi: Lorenzo Sonego e Camilla Rosatello portano a compimento percorsi diversi ma ugualmente soddisfacenti e si regalano il prestigio dei tabelloni principali.

Percorsi diversi si diceva perché se da un lato Sonego conferma un dominio netto in queste pre quali battendo nell’atto conclusivo un comunque convincente Filippo Baldi mai così centrato in campo come in questa settimana, fra le donne Camilla Rosatello vince ancora un match in rimonta dopo un primo set assai sofferto e strappa il dolce pass contro la favorita e più esperta Martina Trevisan. Due frecce che proveranno a dire la loro nei main draw insieme a Seppi, Berrettini e Cecchinato fra gli uomini ed Errani e Vinci fra le donne.

Baldi e Trevisan dovranno quindi affrontare le forche caudine delle qualificazioni: oggi Pellegrino ha battuto Napolitano (pre quali davvero deludenti per lui…), aggiungendosi a Caruso e Caruana, battuti ieri nelle rispettive semifinali. Per tutti la speranza è che si mettano da parte punti importanti, magari superando alcuni turni e sperando in buoni accoppiamenti arrivati in dote dalla dea bendata.

Martina Trevisan proverà a ricaricare le pile dopo i tanti incontri della settimana, cercando di dire la sua insieme a Deborah Chiesa, Anastasia Grymalska e Federica Di Sarra, che ha vinto oggi lo spareggio contro la Caregaro.

Staccano il biglietto infine per i main draw di doppio le coppie Deborah Chiesa/Alice Matteucci e Julian Ocleppo/Andrea Vavassori: soprattutto questi ultimi proveranno a fare esperienza e lasciare il segno in questi prossimi Internazionali di Italia, dopo gli ultimi buoni risultati che li hanno portati a vincere il loro primo challenger e confermarsi una delle migliori coppie azzurre del futuro.

Alessandro Orecchio