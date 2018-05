Challenger Roma: Il programma completo delle Semifinali di singolare e doppio

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Kevin Krawietz vs [2] Laslo Djere

2. [WC] Gianluigi Quinzi vs Adam Pavlasek

3. [3] Kevin Krawietz / Andreas Mies vs Andrej Martin / Hans Podlipnik-Castillo

CAMPO 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Daniele Bracciali / Gianluigi Quinzi