Open Court: tennis maschile francese, nubi fosche all’orizzonte (di Marco Mazzoni)

Associare la parola crisi al movimento maschile francese potrebbe sembrare un azzardo. Probabilmente lo è.I nostri “cugini” lo scorso aprile ci hanno sconfitto in Coppa Davis, strappando l’ennesima semifinale nella massima competizione a squadre. Sono i campioni in carica, l’obiettivo è difendere quella che potrebbe essere l’ultima “insalatiera vera”, quella con oltre 100 anni di storia e non il guazzabuglio che rischia di diventare… Nei tornei ATP 250 il 2018 è scattato con buoni risultati.La prima settimana dell’anno immediati successi di Monfils a Doha e Simon a Pune. Gli eventi caserecci di inizio stagione sono stati, come al solito, ricchi di soddisfazioni, con Pouille che vince a Montepellier e perde in finale a Marsiglia; poi finale anche Dubai per Lucas. Inizio promettente. Ma alzando un tantino l’asticella della competizione (Slam e Masters1000) la stagione in corso non è che stia andando benissimo.A Melbourne nessun francese ha superato il terzo turno. Nei due 1000 americani Chardy ed Herbert hanno raggiunto gli ottavi; a Monte Carlo (praticamente in casa) solo Gasquet ha brillato, con la bella partita giocata vs. Zverev nei quarti, ma è stato l’unico a passare il secondo turno. In questa settimana madrilena nessun francese ha superato il secondo turno. Su terra storicamente sono molto competitivi, il Roland Garros è ormai alle porte, ma le premesse non sono incoraggianti, con l’aggravante dell’enorme pressione che ha sempre schiacciato i transalpini in casa.

Lucas Pouille, il migliore dei blues stando alla classifica, ha toccato la top10 il 19 marzo 2018 grazie ad un avvio stagionale molto buono; ma si è “piantato” lì, e stenta terribilmente a ritrovare una buona forma. Personalmente l’avevo inserito tra le possibili scommesse sul rosso; al momento è tra le maggiori delusioni.

Tutti i “big storici” sono mediamente in cattiva forma o reduci da infortuni, alcuni anche abbastanza seri.Qualche giorno fa Tsonga ha dichiarato di non aver idea di quando e come rientrerà. Monfils dopo il “botto” a Doha non ha combinato granché, mostrando una condizione incerta e dando l’impressione di far enorme fatica a tenere alti ritmi, quelli necessari a risalire. Idem Gilles Simon, crollato nell’anonimato.Richard Gasquet è in questo momento il migliore.Dopo tanti problemi è tornato a giocare con buona continuità, ritrovando anche momenti di buon tennis, come ad esempio la bellissima partita giocata (e per lui purtroppo persa) contro Sasha Zverev nel Principato. Era tempo che non lo vedevamo così in palla, tecnicamente e fisicamente. Mannarino è in top 30, ma sta navigando nel 2018 senza alcun exploit di rilievo. Il quadro complessivo, in questo momento dell’anno, non è tra i migliori per una nazione che mediamente è tra le migliori per quantità di giocatori di livello e loro qualità tecniche.Guardando la classifica, arrivano ulteriori conferme di un orizzonte a tinte fosche.

Numeri in ribasso

A certificare la tendenza negativa del tennis francese ci pensano i numeri. Ecco un veloce confronto tra i francesi in top100 questa settimana rispetto a quella di un anno fa.

Pouille 18 (-7 posizioni)

Mannarino 27 (+23)

Gasquet 29 (-5)

Tsonga 36 (-25)

Monfils 41 (-25)

Paire 50 (+2)

Benneteau 60 (+48)

Simon 71 (-39)

Chardy 74 (-4)

Herbert 76 (+12)

Questi i francesi in top100. L’anno scorso c’erano anche Mahut (n.48), Robert (n.93), ed era fuori Bennetau. Confrontando i dati, ecco alcune evidenze:

Un ribasso generalizzato di tutti i tennisti top , quelli che hanno trascinato il movimento e vinto negli ultimi anni. Eccetto Mannarino, l’unico in controtendenza (Benneteau era infortunato ma è assai “anziano”), tutte le migliori racchette di Francia sono scese, alcune modo evidente. Il calo è venuto anche per infortuni, oltre che per scadimento delle prestazioni. Infortuni agevolati anche dalla seguente nota.

. Sempre gli stessi nomi, da anni. La Francia è stata bravissima a produrre una covata di tennisti, oggi tutti trentenni, che hanno raggiunto grandi risultati. E’ solo mancato lo Slam, ma ci sono andati vicini. Soprattutto Tsonga è stato indubbiamente uno dei migliori al mondo dopo i top4. Grande difficoltà per i giovani nel crescere ed inserirsi tra i migliori, o anche stabilmente nella top 100, per giocare con continuità il tour ATP e non solo i Challenger con sporadiche apparizioni in tornei 250, magari con wild cards.

Sull’invecchiamento non c’è molto che si possa fare. Le generazioni si creano, vivono, vincono, e poi purtroppo calano. Il vero punto dolente è l’ultima annotazione. Forse per la prima volta dopo moltissimi anni i francesi non sono riusciti, o sono in enorme difficoltà, a produrre un ricambio generazionale di qualità, con racchette di reale talento o con qualità fisiche adeguate a sostenere il massimo livello agonistico. Eccetto Pouille (24 anni) tutti gli altri top100 sono troppo maturi per ipotizzare che possano strappare un grandissimo risultato o compiere un’impresa superiore a quello che hanno già realizzato.L’età media della competitività si è alzata enormemente, magari un exploit interessante potrebbe ancora arrivare. Ma credere che uno Tsonga, Gasquet o Monfils possano vincere un 1000 o strappare una finale Slam sembra utopia. Serve un ricambio, che i giovani crescano di livello entrando stabilmente nella top 100 prima e competitivi nei grandi eventi poi. Ma ci sono questi “talenti”?

A.A.A. Talento cercasi

I pochi giovani sui 19-23 anni sono ancora piuttosto indietro, zavorrati da lacune tecniche, fisiche ed agonistiche. Parlo dei vari Hemery (23 anni), Halys (21), attualmente intorno alla 120esima posizione del ranking, impantanati nel tour Challenger. Ancor più indietro Bonzi, Barrere, Lokoli, Bourgue ed altri, ragazzi di cui si parla da anni, ma che stentano terribilmente nell’imporre le proprie qualità. Probabilmente alcuni di loro sono stati sopravvalutati…ma la FFT è una Federazione ricca, paziente, che sa aspettare e sostenere. Il problema è che il tempo corre, e questi tra poco non saranno nemmeno così “giovani”. Se pensiamo ai tanti sponsorizzati “NextGen”, non si parla mai di un francese. Oggi il più futuribile resta Corentin Moutet, 19enne di sicuro talento tecnico. Delizioso vederlo impattare e creare tennis con giocate realmente diverse rispetto a quel che mediamente si vede in giro. Un vero prodotto di “scuola francese”, per la loro straordinaria abilità nel non omologare a tutti i costi i giocatori ma assecondarne diversità e unicità. Ne ho parlato ad inizio stagione, come una possibile scommessa. Per ora sta incantando a sprazzi, ma di risultati importanti pochini. E’ molto giovane, necessita di crescere anche sul piano personale, per tenere in campo un’attitudine meno distruttiva e positiva.

Congiuntura o altro?

Nel recente passato quando una generazione iniziava a stentare, i ricambi erano già pronti. Per un gigante come la Francia è una situazione è “nuova”. Una fase di passaggio così incerta, con pochi ragazzi di vera prospettiva di altissimo livello, è una realtà dura. Magari qualcuno di loro potrebbe esplodere (quando vidi anni fa Pouille dal vivo, non mi aveva impressionato granché, ad esempio), ma oggi è tutto molto fumoso. Secondo il collega franceseYannick Cochennec“La situazione è ancor più preoccupante sul lato femminile… Almeno abbiamo Pouille, Moutet… Forse il tennis ha perso il suo slancio in Francia, probabilmente oggi non è tanto attraente quanto lo era in passato per i giovani. Inoltre si dice che i giovani giocatori siano “viziati” dalla Federazione. Il tennis è diventato durissimo, hanno voglia di soffrire veramente per arrivare in cima? Siamo stati anche molto fortunati ad aver avuto tutti questi ottimi giocatori dagli anni ’80”.

Molto probabilmente sarà una fase storica transitoria, magari piuttosto breve. Forse i “vecchi” hanno ancora qualche cartuccia da sparare a medio livello. Pouille potrebbe crescere e regalare ottime soddisfazioni. Paire potrebbe mettere la testa a posto (?!) e vincere qualcosa. La FFT resta una delle Federazioni meglio organizzate. Sono bravi ad aspettare e lavorare, il loro sistema estremamente complesso e ramificato è sempre stato piuttosto efficiente nell’intercettare il talento e farlo maturare. Anche le nazioni guida hanno attraversato momenti difficili, vedi gli USA e Australia. Vedremo. Ad oggi lo scenario più plausibile per il futuro prossimo è quello di una Francia impegnata a remare contro vento, in attesa di tempi migliori.

Marco Mazzoni

@marcomazz