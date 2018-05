Pre Quali Roma: Lorenzo Sonego e Camilla Rosatello sono wild card per il tabellone principale del torneo di Roma

Si stanno concludendo sui campi del Foro Italico di Roma le pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, “antipasto” del combined in programma da sabato 12 a domenica 20 maggio.

SINGOLARE UOMINI – finale

(chi vince guadagna la wild card per il main draw, chi perde la wild card per le qualificazioni)

(1) Lorenzo Sonego b. (7) Filippo Baldi 76(6) 61

(1) Lorenzo Sonego – wild card per il main draw

(7) Filippo Baldi – wild card per le qualificazioni

(chi vince guadagna la wild card per le qualificazioni)

(4) Andrea Pellegrino b. (2) Stefano Napolitano 36 63 62

(3) Salvatore Caruso – wild card per le qualificazioni

(8) Liam Caruana – wild card per le qualificazioni

(4) Andrea Pellegrino – wild card per le qualificazioni

SINGOLARE DONNE – finale

(chi vince guadagna la wild card per il main draw, chi perde la wild card per le qualificazioni)

(5) Camilla Rosatello b. (2) Martina Trevisan 16 63 63

(5) Camilla Rosatello – wild card per il main draw

(2) Martina Trevisan – wild card per le qualificazioni

(chi vince guadagna la wild card per le qualificazioni)

(10) Federica Di Sarra b. (9) Martina Caregaro 63 63

(1) Deborah Chiesa – wild card per le qualificazioni

(7) Anastasia Grymalska – wild card per le qualificazioni

(10) Federica Di Sarra – wild card per le qualificazioni

DOPPIO UOMINI – semifinali

(2) Julian Ocleppo/Andrea Vavassori b. Flavio Cipola/Potito Starace 75 63

(1) Stefano Napolitano/Lorenzo Sonego c. (4) Pietro Rondoni/Walter Trusendi 75 3-2 (sospeso per oscurità)

finale

(i vincitori guadagnano la wild card per il main draw)

(2) Julian Ocleppo/Andrea Vavassori c. vinc. (1) Stefano Napolitano/Lorenzo Sonego-(4) Pietro Rondoni/Walter Trusendi

DOPPIO DONNE – finale

(le vincitrici guadagnano la wild card per il main draw)

(2) Deborah Chiesa/Alice Matteucci b. (1) Cristiana Ferrando/Camilla Rosatello 62 63

(2) Deborah Chiesa/Alice Matteucci – wild card per il main draw

(1) Cristiana Ferrando/Camilla Rosatello wild card per le qualificazioni