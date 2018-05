ITF Junior Prato: Marino e La Vela sugli scudi, ok Sacco. I risultati di giornata

Seconda giornata di grande tennis al TC Prato, circolo nel quale è in corso la ventiseiesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Prato”.

Quest’oggi, mercoledì 9 maggio, si sono disputati tutti i sedici incontri di secondo turno del tabellone maschile e otto partite femminili.

In evidenza diversi tennisti italiani, in particolare Pietro Marino e Giuseppe La Vela che sono riusciti ad estromettere due teste di serie, il sudcoreano Han, numero due del seeding, ed il ceco Holis, undicesimo favorito del torneo. Avanzano, come da pronostico, Federico Arnaboldi, Filippo Speziali e Filippo Moroni, mentre si fermano i cammini di Michele Vianello e Matteo Arnaldi, battuti da Lanz e Izquierdo Luque in due set.

Nel torneo femminile c’è da registrare l’esordio piuttosto convincente di Federica Sacco. L’azzurra, classe 2002 e recente vincitrice del G2 di Salsomaggiore Terme, ha lasciato appena un game alla qualificata Benedetta Ortenzi ed incontrerà la spagnola Adrover Gallego, anch’essa proveniente dal tabellone cadetto, al secondo turno. Buon esordio per Lisa Pigato, Barbara Dessolis e Matilde Paoletti.

Risultati Secondo Turno Maschile:

Lingua Lavallen (1,ARG) b. Bellucci (ITA) 7-5 7-5

J. Von Der Schulenburg (14,SUI) b. Andaloro (ITA) 3-6 7-6(4) 6-4

La Vela (ITA) b. Holis (11,CZE) 6-3 6-1

Moroni (5,ITA) b. Darderi (ITA) 6-3 7-5

Park (4,KOR) b. Perin (ITA) 6-2 7-6(4)

Lanz (SUI) b. Vianello (15,ITA) 6-3 7-6(6)

Izquierdo Luque (ESP) b. Arnaldi (12,ITA) 6-4 6-1

Passaro (ITA) b. Bouquier (6,FRA) 6-2 6-4

H. Von Der Schulenburg (7,SUI) b. Di Nocera (ITA) 6-3 6-4

Speziali (9,ITA) b. Kym (SUI) 6-4 6-2

Dambrosi (13,ITA) b. Garcia (ESP) 6-3 6-4

Rodriguez (3,PER) b. Ferrari (ITA) 6-4 7-5

Voisin (8,FRA) b. Gomar Monio (ESP) 6-4 6-4

Arnaboldi (10,ITA) b. Voros (HUN) 6-2 6-4

Steinegger (16,SUI) b. Vincent Ruggeri (ITA) 6-4 6-2

Marino (ITA) b. Han (2,KOR) 6-3 3-6 6-3

Risultati Secondo Turno Femminile:

Sato (1,JPN) b. Mariani (ITA) 6-3 6-1

Benkaddour (ALG) b. Lancellotti (ITA) 6-1 5-7 7-6(6)

Sacco (ITA) b. Ortenzi (ITA) 6-0 6-1

Adrover Gallego (ESP) b. Tcherkes Zade (8,ITA) 6-4 3-6 6-0

Bhan (4,IND) b. Bellini (ITA) 6-1 6-3

Pigato (ITA) b. Zucchini (ITA) 6-4 6-4

Paoletti (ITA) b. Galindo (6,GUA) 6-3 4-6 7-5

Dessolis (ITA) b. Cherubini (ITA) 6-1 6-7(5) 6-4