Pre quali Roma 2018: si entra nel vivo (con il programma di domani)

Prime indicazioni importanti in arrivo dalla terza giornata di gare ufficiali di queste pre quali romane: sono scesi in campo tutti i favoriti e le favorite, alcuni di loro hanno faticato, altri hanno impressionato e non sono mancate vere e proprie sorprese.

Se Sonego va come un treno e si conferma il favorito numero 1 battendo in due facili set Giacalone e destando un’ottima impressione, chi lascia sul suo cammino invece perplessità contro l’esperto Trusendi è il numero 2 Napolitano, arrivato a un passo dalla sconfitta e bisognoso di 3 set per spuntarla. Per ottenere la wild card per il main draw serve di più.

Cede un set anche il numero 4 Pellegrino: contro Ghedin vi è un momento di black out ma alla fine il suo tennis, nonostante gli alti e bassi all’interno del singolo match (rappresentano il suo tallone d’Achille…), gli ha permesso di superare il turno. Napo e Pellegrino soddisfatti quindi a metà, SoneGo senza problemi.

Fra gli altri vincono e convincono Baldi (in 2 contro Eremin), Caruso (3) contro Galoppini (sempre in 2), Di Nicola contro Miceli e Caruana contro Rondoni, quest’ultimo in 2 parziali ma tirati.

La sorpresa di giornata è l’uscita in 2 tie break di Moroni contro Vavassori: a questi livelli in campo non si nota una grande differenza fra il numero 300 e il numero 500 in classifica e una sconfitta contro il Wave per un giocatore che si sta facendo le ossa ci può stare. Bisogna fare attenzione a non cadere nei facili sensazionalismi: Jimbo deve crescere, con una progressione costante che lo porti a diventare un vero professionista…senza farsi distrarre dai cori dei tifosi che già prospettano l’indicibile per lui dopo i primi incoraggianti risultati.

Fra le donne hanno bisogno di 3 set le prime due giocatrici del seeding: Chiesa (1) e Trevisan (2) impiegano infatti 3 parziali per sconfiggere rispettivamente Remondina e Tatiana Pieri. La tensione ha giocato un brutto scherzo in alcune fasi del match con troppi errori non forzati e per ambire al tabellone principale bisognerà necessariamente alzare il proprio livello di gioco.

Vincono in 3 anche Caregaro contro Burnett, Bronzetti contro l’argentina Ormachea (…) e la Di Sarra contro Ferrando, sorpresa di giornata nel femminile. In due set invece e senza alcun problema la spuntano la Grymalska contro la Brianti (un plauso alla veterana…), Jessica Pieri contro la Marchetti e la Rosatello contro Giovine.

E domani si ricomincia…

Il programma di domani

SINGOLARE UOMINI – quarti

(1) Lorenzo Sonego c. (12) Andrea Vavassori

(11) Gianluca Di Nicola c. (3) Salvatore Caruso

(7) Filippo Baldi c. (2) Stefano Napolitano

(4) Andrea Pellegrino c. (8) Liam Caruana

SINGOLARE DONNE – quarti

(3) Jessica Pieri c. (5) Camilla Rosatello

(7) Anastasia Grymalska c. (14) Lucia Bronzetti

(10) Federica Di Sarra c. (2) Martina Trevisan

(1) Deborah Chiesa c. (9) Martina Caregaro

DOPPIO UOMINI – quarti

Flavio Cipola/Potito Starace c. (3) Filippo Baldi/Andrea Pellegrino

(1) Stefano Napolitano/Lorenzo Sonego c. Antonio Campo/Omar Giacalone

Alberto Bagarello/Ettore Capello c. (2) Julian Ocleppo/Andrea Vavassori

(4) Pietro Rondoni/Walter Trusendi c. Marco Brugnerotto/Alessandro Coppini

DOPPIO DONNE – quarti

Alice Balducci/Corinna Dentoni c. (2) Deborah Chiesa/Alice Matteucci

(1) Cristiana Ferrando/Camilla Rosatello c. Monica Cappelletti/Marianna Natali

(3) Giorgia Brescia/Stefania Rubini c. Anna Floris/Natasha Piludu

Giorgia Marchetti/Maria Masini c. (4) Federica Di Sarra/Anastasia Grymalska

Alessandro Orecchio