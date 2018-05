ITF Junior Salsomaggiore: Trionfo azzurro, vincono il torneo Lorenzo Musetti e Federica Sacco

Il Trofeo Bayer si tinge di azzurro vivo portando a casa tutti i titoli in palio. Il sole e il caldo hanno premiato gli sforzi degli organizzatori e un folto pubblico ha affollato le tribune contribuendo con i loro incitamenti al successo dei nostri giocatori. La finale femminile ha aperto le danze e l’emozione ha attanagliato le gambe di Federica Sacco che sul 3 pari ha subito il break che gli è costato il primo set . Qualche problema al ginocchio per la Sacco al termine del primo set non faceva ben sperare invece Federica si è messa con la sua grinta abituale a tenere nella convinzione che prima o poi qualche crepa si sarebbe aperta nel solido gioco della russa. La Sacco con un break sul 3 pari si assicurava la parità di set. Nel terzo scappava sino al 4 a 1 . Sembrava fatta invece la Pachkaleva recuperava terreno mettendo pressione alla nostra. Break e contro break con la Sacco a chiudere con un grido liberatorio. Bella soddisfazione per una ragazza acqua e sapone che si allena in un piccolo circolo di Fuorigrotta il TC Fireball dove però si lavora bene.

Le due ore di lotta venivano compensate da una finale maschile di breve durata vista la supremazia di Lorenzo Musetti su Leopold ZIma. Alla luce dei precedenti (1 a 1 ) ci si aspettava un incontro di maggiore equilibrio che c’è stato solo nella parte iniziale del match. Sul 3 pari Musetti sganciava l’ormeggio e per ZIma non c’era niente da fare. La resa nella finale dello scorso anno restava un pallido ricordo. Musetti è migliorato in tutte le zone del campo mentre il tedesco ci è parso un po’ intimorito. I due hanno conversato amabilmente prima di entrare in campo forse per scacciare un po’ di tensione che però è rimasta nella testa del tedesco. E’ la terza volta dopo il 2014 e il 2015 che due ragazzi italiani fanno coppia nell’Albo d’Oro del torneo. Al termine degli incontri le premiazioni di rito con il sindaco di Salsomaggiore Filippo Frittelli , i rappresentanti della Bayer Mathias Haug e Mauro Provezza , gli organizzatori del torneo Tino Aliani e Luigi Cenci , il presidente del TC Salsomaggiore Simona Marziani e in rappresentanza di BNL BNP Antonella Cartechini.

Risultati : Finale Girls : Sacco (Ita) b Pachkaleva (Rus) 4/6 6/4 6/4;Finale Boys : Musetti (Ita) b Zima (Ger) 6/3 6/0.Finale Doppio Boys : Dambrosi/Moroni (Ita) b Kalender (Cro)/Zima (Ger) 6/4 5/7 12/10;Finale Doppio Girls : Biagianti/Zantedeschi (Ita) b Dessolis/Tiglea (Ita) 6/4 6/1.