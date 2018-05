Venus Williams: “Serena è la miglior giocatrice della storia. Sta lavorando per tornare a Roma”

Non sono mancate le sorprese nella giornata di ieri nel WTA Premier Mandatory di Madrid. Una delle prime teste di serie a saltare nel torneo spagnolo è stata Venus Williams. La statunitense, sconfitta da Anett Kontaveit, ha spaziato su diversi temi partendo proprio dal suo legame con la Caja Magica e dall’elisir di lunga vita che le permette di rimanere al top malgrado i 37 anni. “È un torneo che mi piace giocare e dove cerco sempre di dare il massimo. Con il passare degli anni prendo le cose con più calma e sono più riflessiva. È importante rimanere lucidi, preservarsi dagli infortuni lavorando giornalmente ma è normale che bisogna essere assistiti dalla fortuna. Questa penso sia la chiave”. Inevitabilmente è stato toccato l’argomento Serena e sulle sue condizioni fisiche apparse non ottimali al rientro. “Sta lavorando per tornare a Roma e al Roland Garros e non c’è motivo per cui non debba continuare a giocare. Serena è la migliore giocatrice della storia”.

Luca Fiorino