ITF Junior Salsomaggiore: Lorenzo Musetti e Federica Sacco vanno in finale

Finalmente dopo tre giorni di pioggia il torneo è tornato nella sede abituale del TC Salsomaggiore e il pur pallido sole ha rinvigorito il nostro tennis con Lorenzo Musetti e Federica Sacco che approdano alle finali del Torneo Bayer confermando i grandi progressi compiuti in questa stagione. Musetti ha assorbito bene la fatica del match del giorno prima con Ortenzi e ha giocato un match impeccabile spegnendo sin dall’inizio le velleità dello svizzero Jeffrey Von der Schulenburg.

Un giocatore tecnicamente valido ma troppo “leggero” nei colpi per poter impensierire Musetti. Un ‘ora e un quarto di tennis piacevole e senza sbavature per un Musetti motivato e ben lanciato per cercare di vincere il torneo che lo aveva visto finalista nella passata edizione. Suo avversario in finale il tedesco Leopold Zima con cui si è già cimentato due volte quest’anno e il bilancio è in perfetta parità. Il tedesco è partito lento contro il messinese Andaloro che ha ben giocato il primo set. Andaloro ha vinto con merito il tie-break del primo set poi non è stato più in grado di tenere il ritmo di Zima racimolando appena tre game.

Nel torneo femminile Federica Rossi è uscita con la russa Pachkaleva in un match alla sua portata ma ha giocato con poca convinzione. Perso il primo set per 8 punti a 6 nel tie-break si è innervosita e non ha dato continuità e fluidità al suo tennis dando via libera all’avversaria. Chi invece non si è fatta intimorire è stata Federica Sacco. La giocatrice del Fireball Napoli ha giocato con grande determinazione e con una certa profondità dei colpi mettendo sempre in difficoltà la polacca Kubka. Ha vinto facile il primo , si è un po’ disunita nel secondo quando la polacca si è portata sul 3 a 1 ma poi è stata brava a recuperare. Domani le finali a partire dalle ore 9.30 : femminile Pachkaleva c. Sacco; a seguire la maschile Musetti c. Zima.

Risultati

Semiifnali boys :

Zima (Ger) b Andaloro (Ita) 6/7 (4) 6/1 6/2

Musetti (Ita) b Von der Schulenburg (Sui) 6/2 6/2;

Sacco (Ita) b Kubka (Pol) 6/1 6/4.

Pachkaleva (Rus) b Rossi (Ita) 7/6 6/3