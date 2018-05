Rafael Nadal: “Dopo tre mesi fermo, terminare l’anno in testa è alquanto improbabile”

La prima piazza non è più un’ossessione. Nell’intervista rilasciata al tabloid britannico Express, Rafael Nadal ha dichiarato che la prima posizione del ranking ATP non rientra più tra le sue priorità. “Ho lasciato per strada tre mesi della stagione e credo che terminare l’anno al numero uno del mondo sarebbe alquanto improbabile – ha ammesso il maiorchino -. Non è mai stato il mio vero obiettivo, preferisco essere sereno competitivo in ogni torneo e vincere il più possibile. L’aspetto più importante a questo punto della carriera è senz’altro sentirsi bene in campo“.

Lo spagnolo, reduce da una striscia consecutiva di 12 partite vinte e da uno stato di forma sfavillante, dovrà quantomeno confermare i risultati sul rosso della passata stagione per non essere scalzato da Roger Federer in classifica.