Open Court: Djokovic, tracollo fisico anche per questioni alimentari? (di Marco Mazzoni)

La condizione tennistica di Novak Djokovic è uno degli argomenti più dibattuti del 2018. Il serbo “è tornato”, nel senso che gioca con discreta continuità, cercando di ritrovare il feeling con il match ed il suo miglior tennis. Purtroppo la sua forma continua ad essere così scadente da suscitare dubbi, domande, interrogativi. Come è possibile che un campione così grande, seguito dai migliori professionisti, possa ritrovarsi a giocare così dimesso, così lontano dal livello a cui ci aveva abituato? Si è preso una lunghissima pausa per curarsi e lavorare; ma perché – a differenza di Federer e Nadal – non riesce a riprendersi? Perché al suo angolo regna la confusione, come testimoniano i troppi cambi di coach e staff?

L’argomento è complesso, e alle tante domande dei cronisti lui risponde con frasi “di circostanza”: lavora, le cose non vanno come vorrebbe, ma non ha voglia di mollare. Il tennis è ancora importante, ma non è in cima alle sue priorità come in passato. Di sicuro la motivazione e la sua “fame” è calata, dopo aver vinto tutto ed esser stato dominante per anni, tenendo ritmi infernali. Tuttavia un semplice crollo nella motivazione non è sufficiente a spiegare tutta faccenda, che pare più complicata.

Crisi alimentare?

Proprio in questi giorni sulla stampa sportiva e non è rimbalzata la dichiarazione del nutrizionista svizzero Jürg Hösli.A suo dire, uno dei motivi principali della difficoltà del serbo nel ritrovare la miglior condizione sportiva deriva da disturbi alimentari connessi alla sua dieta rigida, strettamente gluten-free. Potrebbe essere affetto daOrtoressia, un disturbo che porta il soggetto ad un’attenzione abnorme alle regole alimentari, alla scelta del cibo e alle sue caratteristiche.Riporto alcune dichiarazioni di Hösli:“…Doveva arrivare il momento della verità. Ecco adesso il risultato, non si rende conto delle conseguenze a lungo termine di queste scelte… Inizialmente il corpo aumenta in modo esponenziale il passaggio di ossigeno nelle cellule, tanto che ci si sente più forti. Tuttavia ci sono controindicazioni: nella muscolatura viene prodotto sempre meno acido lattico, e pertanto meno lattato. In precedenza si considerava il lattato come pericoloso, ma secondo le conoscenze attuali invece è considerato non solo un semplice rifiuto formato dal sovraccarico del muscolo, ma anche una riserva energetica fondamentale quando il corpo viene portato al limite, come in atleti di massimo livello”.

Questo professionista non ha lavorato direttamente con Novak, pertanto la sua dichiarazione va presa come una teoria, una ipotesi, anche se viene da una persona competente. Tra l’altro Djokvoic ha sbandierato la sua nuova dieta come uno dei segreti del suo successo negli anni migliori, con tanto di libro, creando una sorta di moda. Le parole del nutrizionista oggi sono di parere totalmente opposto. Dove sta la verità? Questo nuovo parere resta uno spunto interessante per capire cosa oggi continua a non andare nel tennis di Novak.

Djokovic dominante, Djokovic attuale

Se riavvolgiamo il nastro dei grandi tornei al 2014-2015 (o anche al 2011 e dintorni), e guardiamo come giocava Djokovic in una delle sue strepitose vittorie, la prima sensazione che avvertiamo è quella di un totale controllo del campo grazie ad una efficienza totale. Novak era praticamente perfetto sul piano atletico, tecnico e tattico. Era fortissimo, sotto tutti i punti di vista. Era estremamente presente, lucido, veloce. Arrivava sempre benissimo sulla palla, in anticipo, scaricando grande potenza e precisione. Per costruire una “macchina” da tennis così perfetta è necessario che tutto funzioni bene. Tutto. Ma forse l’aspetto più importante per produrre quel tipo di tennis è la efficienza atletica. Solo un atleta forte, veloce, reattivo, resistente può tenere quel tipo di gioco per ore, massimizzando le qualità tecniche ed ottimizzando la propria tattica. Djokovic, anche il miglior Djokovic, difficilmente ti lasciava fermo con un’accelerazione fulminante, come Federer, Wawrinka o Del Potro; era fortissimo in difesa, ma quello era il piano B, non come per le grandissime ed esaltanti difese e contrattacchi di Nadal. Novak ti “stritolava” colpo dopo colpo con una ragnatela ad altissima intensità e precisione, pronto a tirare il vincente come ribaltare lo scambio quando era messo sotto. Tutti esaltano da anni la potenza di Rafa, giustamente; ma la combinazione di forza, elasticità e velocità di Djokovic sono state a tratti addirittura superiori, perché sostenevano un tennis più completo ed offensivo (nelle migliori versioni del serbo, sia chiaro). Quindi il Miracolo tennistico del serbo era sostenuto da una base atletica incredibile, che gli regalava enorme convinzione e fiducia.

Il Djokovic post Roland Garros 2016 è andato in tilt, tanto che quello 2017 è stato grigio… e quello 2018 è l’ombra del campione capace di dominare il tour. Così lontano dal suo miglior livello (o almeno una condizione decente) da suscitare forti dubbi sulla reale capacità di ritrovarsi.

Il Novak visto nelle ultime uscite è poco reattivo, meno veloce, potente e resistente. Lui che era il n.1 nell’approccio alla palla oggi arriva “pesante”, spesso in ritardo… Come se il suo corpo e la sua testa non rispondessero agli stimoli del campo, e fare quell’ultimo passettino verso la palla per trovare il miglior impatto gli costassero una fatica immane. Dalle corde escono colpi meno ficcanti, precisi, lunghi. Manca di potenza, di intensità. Anche visivamente sembra depotenziato, smagrito, non sufficientemente tonico per sostenere il suo tipo di gioco. Ad aggravare il tutto il suo sguardo, aspetto che personalmente mi ha colpito moltissimo. Il “vero” Djokovic era sempre intenso, freddo e vivido nei momenti importanti, carico di rabbia agonistica nelle fasi complicate, o rilassato ma presente nei tanti match che scorrevano via senza patemi. Oggi lo sguardo di Novak sembra perso, dimesso, come se i suoi occhi cercassero qualcosa senza trovarlo, vagando nel vuoto della sua solitudine tecnica ed agonistica.

La prossima settimana a Madrid scatterà un altro grande torneo, una terra battuta più rapida rispetto a quella del Principato e di Barcellona. Nadal resta irraggiungibile, per tutti; ma sarà un altro buon test per il serbo, per capire se settimana dopo settimana il lavoro inizia a dare qualche frutto. Auguro a Djokovic di ritrovarsi, ma i segnali che riceviamo sono tutt’altro che incoraggianti. Ad oggi, ipotizzare di rivederlo al suo top sembra utopia. Ajde Nole!

Marco Mazzoni

@marcomazz