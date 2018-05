Il ritorno di Daniele Bracciali nel torneo ATP 250 di Istanbul

Daniele Bracciali, classe 1978, è tornato a giocare un match di doppio nel circuito maggiore.

L’azzurro, archiviata la squalifica per tennis-scommesse, ha chiesto ed ottenuto una wild card per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Istanbul: al fianco del tennista tunisino Malek Jaziri, Bracciali ha perso al primo turno contro Cerretani/Nestor per 6-4 6-2.

Nella stagione in corso, Daniele aveva disputato appena due tornei: in un Futures in Germania, nel mese di gennaio, è arrivato ai quarti di finale in coppia con Alessandro Motti, mentre il mese successivo si è fermato all’esordio al Challenger di Bergamo, dove con Luca Vanni è stato sconfitto da Martinez/Munar.

L’ultima apparizione di Daniele Bracciali in un torneo del circuito maggiore risaliva al mese di gennaio 2015, quando prese parte agli Australian Open in coppia con l’olandese Jesse Huta Galung. In quell’occasione, il duo italo-olandese si fermò al primo turno, battuto da Kubot/Chardy in due set.