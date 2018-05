ITF Junior Prato: aggiornamento entry list, da domenica le qualificazioni

È quasi tutto pronto al Tennis Club Prato per l’avvio della ventiseiesima edizione del Torneo Internazionale Città di Prato, manifestazione giovanile di Grado 2 che si svolgerà nella cittadina toscana dall’8 al 13 maggio.

L’entry list ha un livello leggermente inferiore a quella di Salsomaggiore Terme, essendo quello parmense l’ultimo torneo di assoluta importanza ad assegnare punti utili per il Roland Garros. Nonostante questo, non mancheranno i Top-100 e nemmeno giovani tennisti in rampa di lancio da seguire con attenzione.

La prima testa di serie del torneo maschile è l’argentino Alejo Lorenzo Lingua Lavallen, seguito a ruota dal sudcoreano Han e dal peruviano Rodriguez. L’azzurro con miglior classifica è Filippo Speziali che sarà anche inserito fra le teste di serie. Non ci saranno Lorenzo Musetti e Luca Nardi, in evidenza questa settimana a Salsomaggiore Terme dove, dopo aver superato le qualificazioni, si è spinto sino al terzo turno.

Per quanto concerne il torneo femminile, la favorita per la vittoria finale è la giapponese Himari Sato, unica Top-100 al via. Seguono, nel seeding, la thailandese Nirundorn e la peruviana Romina Ccuno, uscita prematuramente a Salsomaggiore per mano di Matilde Mariani, la quale sarà una delle azzurre direttamente ammesse al tabellone principale che prenderà il via nella giornata di martedì 8 maggio.

Lorenzo Carini