Victoria Azarenka autorizzata a portare suo figlio Leo in Europa

Victoria Azarenka, ex numero uno del mondo che ha recentemente fatto grandi progressi al Miami Open, dove ha perso solo in semifinale, ha confermato che andrà in Europa per disputare la stagione europea su terra battuta, nella quale torna per la prima volta dal 2016.

La ventinovenne bielorussa è stata autorizzata a viaggiare con suo figlio di un anno, Leo, dimostrando che ha già praticamente risolto la controversia legale con il padre.