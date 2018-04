WTA Praga: I risultati con il Live dettagliato del Day 1. Paolini sconfitta nelle quali ma è lucky loser

MD

(9) Sasnovich, Aliaksandra vs Pliskova, Kristyna

Kuzmova, Viktoria vs Wang, Qiang

Barthel, Mona vs (Q) Lottner, Antonia

Haddad Maia, Beatriz vs (7) Buzarnescu, Mihaela

(4) Gavrilova, Daria vs Stosur, Samantha

Allertova, Denisa vs (Q) Schnyder, Patty

(LL) Korpatsch, Tamara vs Dodin, Oceane

Giorgi, Camila vs (5) Strycova, Barbora

(6) Zhang, Shuai vs (Q) Voegele, Stefanie

(Q) Ruse, Elena-Gabriela vs Pera, Bernarda

Watson, Heather vs (WC) Schmiedlova, Anna Karolina

(LL) Paolini, Jasmine vs (3/WC) Kasatkina, Daria

(8) Siniakova, Katerina vs Petkovic, Andrea

Alexandrova, Ekaterina vs Hogenkamp, Richel

Vikhlyantseva, Natalia vs Witthoeft, Carina

(WC) Smitkova, Tereza vs (2) Kvitova, Petra

WTA Prague International | Terra | $250.000 – TD Quali e 1° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Stefanie Voegele vs Anastasia Zarycka



WTA Prague Stefanie Voegele Stefanie Voegele 6 6 Anastasia Zarycka Anastasia Zarycka 4 2 Vincitore: S. VOEGELE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Zarycka 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Zarycka 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-2 → 4-2 S. Voegele 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 A. Zarycka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Voegele 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 A. Zarycka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Voegele 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Zarycka 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 S. Voegele 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Zarycka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Zarycka 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 S. Voegele 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Zarycka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Voegele 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 A. Zarycka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Voegele 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [4] Daria Gavrilova vs Samantha Stosur (non prima ore: 11:00)



WTA Prague Daria Gavrilova [4] • Daria Gavrilova [4] 0 3 6 0 Samantha Stosur Samantha Stosur 40 6 4 0 Vincitore: S. STOSUR per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Gavrilova 0-15 df 0-30 df 0-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 S. Stosur 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 D. Gavrilova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Stosur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-5 → 3-5 S. Stosur 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 S. Stosur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Stosur 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Stosur 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [8] Katerina Siniakova vs Andrea Petkovic



WTA Prague Katerina Siniakova [8] Katerina Siniakova [8] 6 7 Andrea Petkovic Andrea Petkovic 2 6 Vincitore: K. SINIAKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* ace 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 6-5 → 6-6 A. Petkovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Petkovic 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Petkovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 5-2 → 6-2 A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 4-2 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 2-1 → 3-1 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. Heather Watson vs [WC] Anna Karolina Schmiedlova



WTA Prague Heather Watson • Heather Watson 0 0 Anna Karolina Schmiedlova Anna Karolina Schmiedlova 40 2 3 palle break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Watson 0-15 0-30 0-40 0-2 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

5. [1] Andrea Sestini Hlavackova / Renata Voracova vs Alona Fomina / Valentyna Ivakhnenko



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tereza Martincova vs Elena-Gabriela Ruse



WTA Prague Tereza Martincova Tereza Martincova 2 6 Elena-Gabriela Ruse Elena-Gabriela Ruse 6 7 Vincitore: E. RUSE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* df 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 E. Ruse 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 E. Ruse 0-15 df 0-30 0-40 2-5 → 3-5 T. Martincova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 E. Ruse 15-0 40-0 1-4 → 1-5 T. Martincova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Ruse 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 1-2 E. Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Martincova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Aliaksandra Sasnovich vs Oceane Dodin (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Viktoria Kuzmova vs Qiang Wang



WTA Prague Viktoria Kuzmova Viktoria Kuzmova 6 1 Qiang Wang Qiang Wang 7 6 Vincitore: Q. WANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Q. Wang 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 V. Kuzmova 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 0-4 Q. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 V. Kuzmova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Q. Wang 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 V. Kuzmova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 V. Kuzmova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 V. Kuzmova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 V. Kuzmova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 V. Kuzmova 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 Q. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 V. Kuzmova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. Ekaterina Alexandrova vs Richel Hogenkamp



WTA Prague Ekaterina Alexandrova Ekaterina Alexandrova 7 6 Richel Hogenkamp Richel Hogenkamp 6 1 Vincitore: E. ALEXANDROVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Hogenkamp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 ace 4-1 → 5-1 R. Hogenkamp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-0 → 4-0 R. Hogenkamp 0-15 df 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 E. Alexandrova 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 R. Hogenkamp 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 R. Hogenkamp 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 E. Alexandrova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 R. Hogenkamp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 R. Hogenkamp 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 E. Alexandrova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 3-3 → 3-4 R. Hogenkamp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 E. Alexandrova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Hogenkamp 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Hogenkamp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0

5. [O] Diana Marcinkevica / Aliaksandra Sasnovich vs [WC] Viktoria Kuzmova / Elena-Gabriela Ruse



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Tamara Korpatsch vs [6] Patty Schnyder



WTA Prague Tamara Korpatsch Tamara Korpatsch 1 5 Patty Schnyder Patty Schnyder 6 7 Vincitore: P. SCHNYDER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 P. Schnyder 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Schnyder 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 P. Schnyder 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 T. Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 P. Schnyder 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Korpatsch 40-0 ace 1-2 → 2-2 P. Schnyder 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Schnyder 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-5 → 1-6 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 T. Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-3 → 1-4 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 P. Schnyder 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [4] Jasmine Paolini vs [7] Antonia Lottner



WTA Prague Jasmine Paolini Jasmine Paolini 3 5 Antonia Lottner Antonia Lottner 6 7 Vincitore: A. LOTTNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Lottner 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Lottner 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 A. Lottner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Lottner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Paolini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Lottner 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Natalia Vikhlyantseva vs Carina Witthoeft



WTA Prague Natalia Vikhlyantseva Natalia Vikhlyantseva 6 6 Carina Witthoeft Carina Witthoeft 4 4 Vincitore: N. VIKHLYANTSEVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Witthoeft 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 5-3 → 5-4 C. Witthoeft 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Witthoeft 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 C. Witthoeft 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 C. Witthoeft 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Witthoeft 0-15 0-30 df 5-4 → 6-4 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Witthoeft 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Witthoeft 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. [G] Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos vs [4] Shuko Aoyama / Miyu Kato



WTA Prague Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos • Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos 7 6 2 0 Shuko Aoyama / Miyu Kato [4] Shuko Aoyama / Miyu Kato [4] 5 2 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Krawczyk / Olmos 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 df 6-5 7-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Aoyama / Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Krawczyk / Olmos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 S. Aoyama / Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Krawczyk / Olmos 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 S. Aoyama / Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Krawczyk / Olmos 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 S. Aoyama / Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Krawczyk / Olmos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Aoyama / Kato 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 D. Krawczyk / Olmos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 S. Aoyama / Kato 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Krawczyk / Olmos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 S. Aoyama / Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 D. Krawczyk / Olmos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Aoyama / Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Krawczyk / Olmos 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Mihaela Buzarnescu / Lidziya Marozava vs [G] Gabriela Dabrowski / Ellen Perez



Il match deve ancora iniziare