ITF Junior: finale per Melania Delai in singolo e doppio

Settimana senza vittorie nel circuito ITF Junior under 18, ma con buoni risultati degli italiani che andiamo ad elencare. I risultati migliori sono arrivati dal G2 in programma in Romania dove Melania Delai (2002) ha conquistato la finale sia in singolare che in doppio, giocato in coppia con la rumena Stefania Cadar. In singolare è stata costretta al ritiro a causa dei crampi in finale contro la serba Melesevic. Nello stesso torneo, nel maschile secondo turno per Michele Vianello (2001), mentre Laurentiu Boici (2000) non ha superato le quali.

Il torneo più importante della settimana si è svolto in Francia, a Beaulieu-sur-Mer, un grado 1. Il risultato migliore dei nostri lo ha portato a casa Elisabetta Cocciaretto (2001), sfortunata a trovare nei quarti una tra le tenniste junior più in forma del momento la lussemburghese Eleonora Molinaro. Tra le altre ragazze primo turno per Federica Rossi (2001), ripescata come lucky loser, mentre non hanno superato le qualificazioni Lisa Pigato (2003), Isabella Tcherkes Zade (2000), Martina Peretti (2002), Ester Ivaldo (2000), Nicole Teodosescu (2003) e Emma Pedretti (2004).

Tra i ragazzi, senza Lorenzo Musetti, bloccato dall’influenza, terzo turno per Davide Tortora (2000), secondo turno per Giuseppe La Vela (2000) e Gabriele Bosio (2000), primo turno per Matteo Arnaldi (2001) e Filippo Speziali (2000), mentre non hanno superato le quali Giacomo Dambrosi (2001) e Simone Cacciapuoti (2000).

In Inghilterra in un G4 semifinali per Lorenzo Rottoli (2002), terzo turno per Giorgio Tabacco (2003) e Lorenzo Lorusso (2000), secondo turno per Mattia Bernardi (2002), primo turno per Fausto Tabacco (2002). I fratelli Tabacco sono anche arrivati in finale in doppio.

In Slovacchia, torneo G2, terzo turno per Emiliano Maggioli (2001), secondo turno per Riccardo Perin (2001), primo turno per Riccardo Di Nocera (2000) e Fabrizio Andaloro (2001). Nel femminile primo turno per Enola Chiesa (2000). Altro G2 si è disputato in Algeria con la sola presenza di Anita Bertoloni (2002) che è uscita al secondo turno.

Infine due G5, in Serbia e Spagna. In Serbia primo turno per Luca Castagnola (2002) e nel femminile non hanno superato le quali Giulia Brighi (2001), Luna Urso (2002), Vittoria Pastorino (2000) e Valentina Gaggini (2001). In Spagna, semifinali per Chiara Girelli (2002), terzo turno per Jennifer Ruggeri (2003), primo turno per Rubina De Ponti (2002), non ha superato le quali Gloria Contrino (2003). Chiara Girelli è arrivata in finale anche in doppio. Nel maschile presente solo Daniel Bagnolini (2003), uscito al secondo turno.

Paolo Angella