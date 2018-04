Challenger Puerto Vallarta e Savannah: I Main draw

Challenger Puerto Vallarta CH | Cemento | $75.000

(1) Menendez-Maceiras, Adrian vs Mousley, Bradley

(Alt) Klein, Brydan vs Qualifier

Gonzalez, Alejandro vs Cid Subervi, Roberto

Statham, Rubin vs (7) Hernandez-Fernandez, Jose

(3) King, Kevin vs Scholtz, Nicolaas

(WC) Hank, Tigre vs (PR) Gomez, Alejandro

Krajicek, Austin vs Leshem, Edan

Qualifier vs (8) Quiroz, Roberto

(5) Petrovic, Danilo vs Escobar, Gonzalo

(PR) Barrientos, Nicolas vs Humbert, Ugo

Pavic, Ante vs (WC) Sanchez, Manuel

Qualifier vs (4) Eubanks, Christopher

(6) Sarkissian, Alexander vs (WC) Lopez Villasenor, Gerardo

(WC) Sepulveda, Marcelo vs Giraldo, Santiago

Qualifier vs Gomez-Herrera, Carlos

Dutra da Silva, Daniel vs (2) Estrella Burgos, Victor

Challenger Savannah | Terra | $75.000

(1) Kudla, Denis vs Purcell, Max

Kecmanovic, Miomir vs Qualifier

(WC) Dancevic, Frank vs Krueger, Mitchell

(SE) Rubin, Noah vs (5) Mmoh, Michael

(4) Laaksonen, Henri vs Lopez Perez, Enrique

Clezar, Guilherme vs Koepfer, Dominik

(WC) Riffice, Sam vs Polmans, Marc

Choinski, Jan vs (7) Dellien, Hugo

(8) King, Evan vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Bryde, Trent

Opelka, Reilly vs (WC) Kirchheimer, Strong

Garin, Christian vs (3) Young, Donald

(6) Rola, Blaz vs Harrison, Christian

Santillan, Akira vs Arnaboldi, Andrea

Clarke, Jay vs Qualifier

Bellucci, Thomaz vs (2) Polansky, Peter