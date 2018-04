ATP Estoril: Il Tabellone Principale. Kevin Anderson n.1 del seeding

(1) Anderson, Kevin vs Bye

(PR) Andujar, Pablo vs Tsitsipas, Stefanos

Carballes Baena, Roberto vs Fratangelo, Bjorn

Norrie, Cameron vs (6) Haase, Robin

(3) Edmund, Kyle vs Bye

Elias, Gastao vs (WC) de Minaur, Alex

Simon, Gilles vs (WC) Sousa, Pedro

Sousa, Joao vs (8) Medvedev, Daniil

(5) Ramos-Vinolas, Albert vs Delbonis, Federico

Qualifier vs Qualifier

Sandgren, Tennys vs Tiafoe, Frances

Bye vs (4) Muller, Gilles

(7) Mayer, Leonardo vs Jarry, Nicolas

Qualifier vs (WC) Ferreira Silva, Frederico

Qualifier vs Kicker, Nicolas

Bye vs (2) Carreno Busta, Pablo