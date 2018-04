ATP Istanbul: Il Tabellone Principale. Sono quattro gli azzurri al via. Seppi già al secondo turno

ATP Istanbul 250 | Terra | e426.145

(1) Cilic, Marin vs Bye

Jaziri, Malek vs (WC) Ilhan, Marsel

Qualifier vs Melzer, Gerald

Qualifier vs (7) Vesely, Jiri

(3) Seppi, Andreas vs Bye

Djere, Laslo vs Istomin, Denis

Qualifier vs Qualifier

(WC) Ilkel, Cem vs (5) Lorenzi, Paolo

(6) Troicki, Viktor vs (WC) Tomic, Bernard

Albot, Radu vs Dutra Silva, Rogerio

Daniel, Taro vs Berrettini, Matteo

Bye vs (4) Bedene, Aljaz

(8) Basilashvili, Nikoloz vs Chardy, Jeremy

Millman, John vs Lajovic, Dusan

Fabbiano, Thomas vs Youzhny, Mikhail

Bye vs (2) Dzumhur, Damir