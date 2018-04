WTA Praga: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurre al via

WTA Prague International | Terra | $250.000

(1) Voegele, Stefanie vs Ivakhnenko, Valentyna

Marcinkevica, Diana vs Doi, Misaki

Jani, Reka-Luca vs Hon, Priscilla

Zarycka, Anastasia vs (5) Kalinskaya, Anna

(2) Kato, Miyu vs Martincova, Tereza

Chiesa, Deborah vs (WC) Kolodziejova, Miriam

(WC) Berankova, Karolina vs Tomova, Viktoriya

Ruse, Elena-Gabriela vs (8) Kostyuk, Marta

(3) Korpatsch, Tamara vs Honcova, Michaela

Andrianjafitrimo, Tessah vs Sramkova, Rebecca

(WC) Kladivova, Aneta vs Melnikova, Marina

Bouzkova, Marie vs (6) Schnyder, Patty

(4) Paolini, Jasmine vs Von Deichmann, Kathinka

Skamlova, Chantal vs Eikeri, Ulrikke

Maleckova, Jesika vs (WC) Stefkova, Barbora

Krejsova, Petra vs (7) Lottner, Antonia