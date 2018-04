ATP Budapest: Lorenzo Sonego da favola, Gasquet battuto in due set!

È la giornata di gloria del tennis italiano. Lorenzo Sonego ottiene la vittoria più importante della sua carriera ed approda ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Budapest: il piemontese, classe 1995, supera l’ex Top-10 francese Richard Gasquet, attuale n.29 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding, col punteggio di 6-4 7-6(4) in un’ora e 43 minuti e conquista il secondo successo consecutivo nel tabellone principale del Gazprom Hungarian Open 2018.

L’azzurro, passato attraverso le qualificazioni, affronterà il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Aljaz Bedene ai quarti di finale. Nella giornata di lunedì, Lorenzo metterà a segno anche il best ranking: con questo risultato, si è garantito l’ingresso fra i primi 140 giocatori del mondo.

PRIMO SET – Sonego parte subito col piede giusto, strappando il servizio a Gasquet nel quarto gioco. Il giovane azzurro mantiene il vantaggio solo per pochi istanti prima di subire il controbreak ai vantaggi nel settimo game. Lorenzo non si dà per vinto, conquista a spingere nei turni di risposta e Gasquet paga in maniera piuttosto pesante un piccolo passaggio a vuoto nel momento “clou”: avanti per 5-4, il qualificato italiano gioca nel modo più aggressivo possibile ed opera il break a quindici, mettendo in cascina la prima frazione.

SECONDO SET – Richard Gasquet fa valere la maggior esperienza nelle prime battute del secondo parziale: dopo aver conquistato il break, il transalpino ex n.7 ATP ha mantenuto il vantaggio senza particolari problemi. Almeno fino all’ottavo gioco, nel quale Sonego ha capito di dover rischiare anche l’impossibile per rientrare in carreggiata ed evitare di dover giocare il terzo set: l’azzurro spinge nel modo giusto, Gasquet non contiene le accelerazioni del nativo di Torino che, dopo essersi visto sfuggire una palla break sul 15-40, vince il punteggio successivo e aggancia il suo avversario sul 4-4.

Da qui in avanti, i due giocatori non concedono nulla al servizio e si arriva al tiebreak. Gasquet perde la battuta per quattro volte su sei, Sonego è cinico e riesce a chiudere: 6-4 7-6(4) il punteggio finale, la terza testa di serie saluta al secondo turno.