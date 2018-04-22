Le finali di Montecarlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il Live dettagliato della finale Nadal vs Nishikori e del doppio

22/04/2018 11:25 4 commenti
Rafael Nadal e Kei Nishikori
Rafael Nadal e Kei Nishikori

MCO Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e4.872.105 -Semifinali

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)
1. [4] Bob Bryan USA / Mike Bryan USA vs [3] Oliver Marach AUT / Mate Pavic CRO

ATP Monte Carlo
Bob Bryan / Mike Bryan [4]
30
7
1
Oliver Marach / Mate Pavic [3]
40
6
0
2 palle break
Mostra dettagli

2. [1] Rafael Nadal ESP vs Kei Nishikori JPN (non prima ore: 14:30)

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,

4 commenti

Top 100 (Guest) 22-04-2018 12:13

Vincerà Nishikori, Nadal è scarso

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mane (Guest) 22-04-2018 12:08

Il menu di oggi per Rafa…una pausa pranzo di 1 oretta a base di sushi e birretta nipponica

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Elio 22-04-2018 11:39

( 行き ) Iki Kei ❗ 😆 😉 :mrgreen: 😀 😎

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescius 22-04-2018 11:33

Thiem 2 giochi, Dimitrov 5,Nishikori quanti?

 1
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Rovescius