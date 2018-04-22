Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e4.872.105 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il Live dettagliato della finale Nadal vs Nishikori e del doppio
22/04/2018 11:25 4 commenti
Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e4.872.105 -Semifinali
COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)
1. [4] Bob Bryan / Mike Bryan vs [3] Oliver Marach / Mate Pavic
ATP Monte Carlo
Bob Bryan / Mike Bryan [4]•
30
7
1
Oliver Marach / Mate Pavic [3]
40
6
0
2 palle break
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bryan / Bryan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0
O. Marach / Pavic
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
5-5*
df
6*-5
6-6 → 7-6
O. Marach / Pavic
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
6-5 → 6-6
B. Bryan / Bryan
15-0
30-0
5-5 → 6-5
O. Marach / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 5-5
B. Bryan / Bryan
15-0
30-0
40-0
4-4 → 5-4
O. Marach / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
4-3 → 4-4
B. Bryan / Bryan
15-0
30-0
40-0
ace
3-3 → 4-3
O. Marach / Pavic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
B. Bryan / Bryan
15-0
30-0
40-0
2-2 → 3-2
O. Marach / Pavic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
B. Bryan / Bryan
15-0
30-0
40-0
ace
1-1 → 2-1
O. Marach / Pavic
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
B. Bryan / Bryan
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
2. [1] Rafael Nadal vs Kei Nishikori (non prima ore: 14:30)
Il match deve ancora iniziare
TAG: Masters 1000 Monte Carlo, Masters 1000 Monte Carlo 2018, Nadal, Nishikori
4 commenti
Vincerà Nishikori, Nadal è scarso
Il menu di oggi per Rafa…una pausa pranzo di 1 oretta a base di sushi e birretta nipponica
( 行き ) Iki Kei ❗ 😆 😉 😀 😎
Thiem 2 giochi, Dimitrov 5,Nishikori quanti?