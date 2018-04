Julia Goerges: “Sto ottenendo ora risultati perché in passato non ho lavorato nel modo giusto”

Ha scritto una delle storie più belle della passata stagione. Julia Goerges, tornata al titolo lo scorso anno a Mosca dopo sei lunghi anni di digiuno dall’ultimo successo, è attesa in campo quest’oggi – assieme alla connazionale Angelique Kerber – per la sfida di Fed Cup contro Repubblica Ceca valevole per l’accesso alla finale di novembre. La tennista di Bad Oldesloe ha rilasciato ieri un’interessante intervista a Sport 360 spaziando tra passato e presente.

“Se dovessi scegliere quale è stato il titolo più speciale della mia carriera direi Mosca – afferma la tedesca -. È stato il torneo più emozionante di tutti. A Stoccarda (primo titolo colto in carriera nel 2011, ndr) non figuravo tra le favorite ma mi ritrovai al posto giusto nel momento giusto giocando un buon tennis. Rimane il fatto che il livello di allora non ha nulla a che vedere con quello attuale”.

Da cosa deriva questo repentino miglioramento e perché l’esplosione è stata così “tardiva”?

“Giocare il doppio con Karolina Pliskova lo scorso anno mi ha aiutato. Anzi, ne approfitto per ringraziarla. Oltre che a migliorare maggiormente il servizio, sono riuscita a praticare in doppio ciò che volevo provare nelle partite di singolare. Il ritardo di risultati? Probabilmente ho cominciato ad ottenere risultati concreti in questi mesi perché in passato non ho fatto le cose nel modo giusto. Tutto quello che sto ricevendo ora è stato grazie al mio lavoro quotidiano. Non mi sono mai arresa anche quando le cose non andavano per il meglio. Questa ritengo sia stata la chiave che ha permesso di dare una svolta alla mia carriera. Non tutti i giocatori e le giocatrici di tennis sono pazienti – continua Goerges – ma fortunatamente mi sono sempre confrontata con il mio allenatore e lui mi ha sempre tranquillizzato dicendomi che i risultati sarebbero arrivati”.