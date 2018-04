Martina Hingis non rientrerà più nel circuito: ” Grazie al tennis ho avuto una vita incredibile”

Martina Hingis, una delle più grandi tenniste del circuito femminile, ha concluso la sua seconda carriera all’età di 37 anni.

La svizzera, che ha vinto in carriera 25 titoli del Grande Slam tra singolare, doppio e doppio misto, ha parlato con RSI Sport ed ha escluso un ipotetico ritorno alle competizioni.

“Tornare una terza volta? No grazie. Grazie al tennis ho avuto una vita incredibile. Ho viaggiato per il mondo e mi trovo fisicamente e finanziariamente bene. Non avrei mai immaginato di lavorare in un ufficio e oggi lavoro ancora in Fed Cup. Seguo alcuni giocatori e aiuto mia madre nella sua scuola tennis. Sono stata molto fortunato “, ha sottolineato la vincitrice di 114 titoli WTA complessivi.