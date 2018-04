Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Mercoledì 18 Aprile

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniil Medvedev vs Kei Nishikori

2. [9] Novak Djokovic vs Borna Coric

3. [1] Rafael Nadal vs Aljaz Bedene

4. Fernando Verdasco vs [2] Marin Cilic

COURT DES PRINCES – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Karen Khachanov vs [WC] Gilles Simon

2. [13] Fabio Fognini vs Jan-Lennard Struff

3. Richard Gasquet vs [10] Diego Schwartzman

4. [14] Milos Raonic vs [Q] Marco Cecchinato

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Roberto Bautista Agut vs Feliciano Lopez

2. Philipp Kohlschreiber vs [15] Albert Ramos-Vinolas (non prima ore: 12:30)

3. [LL] Guillermo Garcia-Lopez vs [Q] Andreas Seppi

COURT 9 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [2] Henri Kontinen / John Peers

2. Alexander Zverev / Mischa Zverev vs [3] Oliver Marach / Mate Pavic (non prima ore: 14:00)

3. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [WC] Simone Bolelli / Fabio Fognini

COURT 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pablo Cuevas / Marcel Granollers vs [5] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut

2. [8] Ivan Dodig / Rajeev Ram vs Grigor Dimitrov / David Goffin