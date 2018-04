Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Martedì 17 Aprile

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrey Rublev vs [5] Dominic Thiem

2. [7] Lucas Pouille vs Mischa Zverev

3. [4] Grigor Dimitrov vs [Q] Pierre-Hugues Herbert OR Paolo Lorenzi

4. [LL] Florian Mayer OR Gilles Muller vs [3] Alexander Zverev

COURT DES PRINCES – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Gilles Simon vs [16] Adrian Mannarino

2. [13] Fabio Fognini vs [Q] Ilya Ivashka

3. [Q] Jeremy Chardy vs Richard Gasquet

4. Denis Shapovalov OR [Q] Stefanos Tsitsipas vs [6] David Goffin

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Damir Dzumhur vs [Q] Marco Cecchinato

2. Benoit Paire vs Feliciano Lopez

3. Guido Pella vs [10] Diego Schwartzman

COURT 9 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Fernando Verdasco vs Pablo Cuevas

2. Kyle Edmund vs [Q] Andreas Seppi

3. Tennys Sandgren vs Philipp Kohlschreiber

COURT 11 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Karen Khachanov / Milos Raonic vs Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin

2. Yuichi Sugita vs Jan-Lennard Struff

3. [WC] Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Tomas Berdych / Fernando Verdasco