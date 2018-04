Ana Ivanovic: “La famiglia è diventata la mia priorità”

È passato quasi un anno e mezzo da quando Ana Ivanovic ha annunciato il suo ritiro dal tennis. Nel frattempo la serba ha cambiato vita, si è sposata con Bastian Schweinsteiger ed è diventata mamma. Sempre molto attenta e attiva con i suoi profili social, Ivanovic qualche giorno fa ha interagito attraverso il suo sito web con i suoi fan.

Tra i suoi ricordi più belli non poteva non esserci il Roland Garros. “Vincere l’Open di Francia avrà sempre un posto speciale nel mio cuore anche se non dimenticherò mai la mia partita contro Amelie Mauresmo nel 2005. È stata una partita molto emozionante. Se si lavora duramente lo si fa anche per vivere questo tipo di momenti”.

Le possibilità di rivedere la serba in campo, a suo dire, sono totalmente da escludere. Le priorità ora sono altre. “Il tennis ha rappresentato una parte importante della mia vita e mi sento fortunata per aver avuto l’opportunità di fare ciò che amo. È vero che mi manca la competizione, ma ora sento di dover fare qualcosa di diverso e restituire quanto ho ricevuto. La famiglia è diventata la mia priorità principale. Essere madre è una delle cose più belle del mondo – continua la serba – e rappresenta per me una gioia immensa. Ti permette di apprezzare anche le piccole e semplici cose da mamma, come dormire poche ore di fila o farsi una doccia di fretta e furia”.

Alcune abitudini non cambieranno mai nella vita di Ana. “Mi piace camminare lungo il fiume a Belgrado – afferma la serba – anche se mi manca a volt il cibo fatto in casa, seppur la cucina serba a volte possa essere molto pesante. Per quanto riguarda Chicago, adoro il lago e la spiaggia. Amo viaggiare ed esplorare nuovi luoghi, ci sono ancora alcune città che vorrei visitare come Vancouver e Atene”.





Luca Fiorino