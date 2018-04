Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Domenica 15 Aprile

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Filip Krajinovic vs Paolo Lorenzi

2. [WC] Thanasi Kokkinakis vs Karen Khachanov

3. Mischa Zverev vs [WC] Felix Auger-Aliassime

4. Marton Fucsovics vs Daniil Medvedev

COURT DES PRINCES – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Guillermo Garcia-Lopez vs Marco Cecchinato

2. [7] Federico Delbonis OR Nicolas Mahut vs [WC] Romain Arneodo OR [10] Jeremy Chardy (non prima ore: 12:30)

3. Lucas Pouille / Andrey Rublev vs Raven Klaasen / Michael Venus

4. Feliciano Lopez / Marc Lopez vs Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

COURT 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Stefanos Tsitsipas vs [14] Mirza Basic

2. [1] Andreas Seppi vs Marcel Granollers

3. [6] Florian Mayer OR Tommy Robredo vs Ilya Ivashka OR [8] Roberto Carballes Baena

COURT 11 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Andrej Martin vs [9] Pierre-Hugues Herbert

2. [3] Viktor Troicki OR Sergiy Stakhovsky vs [12] Dusan Lajovic