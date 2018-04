WTA Bogotà: rinviato il match di Jasmine Paolini

Maltempo non solo a Lugano. Pioggia insistente anche in Colombia, a Bogotà, dove è in corso il torneo WTA International noto come “Copa Colsanitas“.

Gli organizzatori si sono visti costretti a rinviare gran parte degli incontri in programma nella giornata odierna. Fra questi, anche il match di secondo turno che vedeva impegnata la nostra Jasmine Paolini, classe 1996 e n.151 del ranking mondiale.

L’azzurra, che avrebbe dovuto giocare come terzo incontro dalle ore 17 italiane sul Campo Centrale (con copertura televisiva su SuperTennis) contro la giovanissima diciassettenne Emiliana Arango, potrà quindi beneficiare di un giorno in più di riposo.

Non è ancora stato pubblicato l’ordine di gioco di domani, venerdì 13 aprile, ma con tutta probabilità Paolini e Arango giocheranno attorno alle ore 10 locali, le 17 in Italia.