WTA Lugano: la pioggia ferma l’incontro di Camila Giorgi

Ancora pioggia in Svizzera, ancora match rinviati a Lugano. Continua a persistere il maltempo nel Canton Ticino, dove è in corso il torneo WTA International. Sospeso, e rinviato definitivamente alla giornata di domani, l’incontro di secondo turno tra Camila Giorgi e la belga Alison Van Uytvanck, prossima avversaria dell’Italia nei Play-Off di Fed Cup.

Le due giocatrici, scese in campo in netto ritardo per via della maratona che ha visto protagoniste Kovinic e Golubic, sono state mandate negli spogliatoi al termine del quinto gioco, vinto a zero da Camila Giorgi che conduce per tre a due, senza break. Sarà Van Uytvanck, quindi, a servire per prima al momento della ripresa del match (primo incontro dalle ore 10, Campo Centrale).

La vincente di Giorgi-Van Uytvanck se la vedrà con la bielorussa Aryna Sabalenka, l’unica giocatrice ad essere riuscita a strappare il pass per i quarti di finale. La 19enne di Minsk, che negli ultimi giorni ha trascorso del tempo con il “nostro” Edoardo Eremin, ha battuto col punteggio di 6-3 6-1 la slovena Polona Hercog.

Lorenzo Carini