Serena Williams e la voglia di ritornare in forma: “Ho sempre voluto essere al top e sollevare trofei. Quindi ora devo tornare come prima fisicamente”.

“L’aspetto mentale riveste una parte importante nel mio gioco. Quello fisico è sempre complicato. Fa parte del lavoro.

Qualche anno fa, ho capito che il mio compito era rimanere in forma. Quindi mi dicevo ‘ok, devi avere una dieta migliore. Devi fare questo’, e ciò mi ha dato la motivazione per lavorare più duramente su questo. La forza mentale è sempre stato qualcosa di innata per me. Ho sempre voluto essere al top e sollevare trofei. Quindi ora devo tornare come prima fisicamente”.