Giannessi, Challenger amaro: ritiro e ko contro Trungelliti

Giornata condizionata dai ritiri, la terza di gare nel Challenger Città della Disfida-Trofeo Selezione Casillo. Il pomeriggio di gare sui campi in terra battuta del Circolo Tennis Hugo Simmen di Barletta ha visto il forfait per infortunio di Alessandro Giannessi: il tennista spezzino ha dovuto dare l’addio per infortunio alla sfida con Marco Trungelliti sul 63, 20 per l’argentino.

Ben cinque le sfide di Doppio completate in giornata: la coppia formata dallo spagnolo Sergio Martos Gornes e dall’olandese Mark Vervoort ha avuto la meglio sui polacchi Tomasz Bednarek e Grzegorz Panfil al tie-break (64, 16, 10-8), mentre l’uruguaiano Ariel Behar e l’argentino Maximo Gonzalez hanno approfittato dell’infortunio di Nicola Kuhn per bypassare la sfida con lo spagnolo e l’ucraino Volodoymyr Uzhylosvsky. Tre le sfide del tabellone che hanno visto in scena coppie di tennisti italiani, concluse con altrettante sconfitte: Filippo Baldi e Andrea Pellegrino hanno ceduto in due parziali (46,46) alla coppia dell’Est formata dal russo Denys Molchanov e dall’ucraino Igor Zelenay. Stessa pellicola per Alessandro Motti e Andrea Vavassori, che hanno perso contro il duo composto dal portoghese Goncalo Oliveira e dall’olandese David Pel (67, 36). Finale amaro anche per l’accoppiata Simone Bolelli/Matteo Donati: ko 63, 46, 5-10 per mano del serbo Nikola Milojevic e dell’egiziano Mohamed Safwat. Domani start alle 12. Ingresso gratuito sui campi di via Trani, a Barletta. Tra le sfide di giornata anche i derby azzurri Bolelli-Sonego e Pellegrino-Moroni.

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Viktor Galovic vs [2] Gastao Elias

2. [9] Lorenzo Sonego vs Simone Bolelli

3. [WC] Andrea Pellegrino vs [WC] Gian Marco Moroni (non prima ore: 16:00)

CAMPO 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Ariel Behar / Maximo Gonzalez vs Nikola Milojevic / Mohamed Safwat

2. [6] Martin Klizan vs [Q] Daniel Gimeno-Traver

3. [3] Denys Molchanov / Igor Zelenay vs Sergio Martos Gornes / Mark Vervoort