All Round ITF Senior: Eliminati Lanzarotta e Fiorletta Elisabetta Pulerà “Prepariamo il torneo da gennaio”

Volge al termine il martedì di incontri del IX Torneo Internazionale di Roma. Diciannove i match disputati sui campi in terra rossa del circolo capitolino All Round, sede della manifestazione facente parte dell’ITF Seniors Circuit.

Silvano Santi: “Tornei diversi in base al Paese ospitante” – Esordio sul velluto per Silvano Santi: la testa di serie numero 4 della categoria over 70 non concede neppure un game a Marco Moroni e conquista un posto in semifinale. Di fronte ci sarà Riccardo Martucci o Antonio Claudi, numero 1 del seeding nonché campione in carica: “Contro Moroni ho avvertito ottime sensazioni – dichiara Santi – su un campo appesantito dalla pioggia caduta in precedenza. Ho perso entrambi i precedenti contro Claudi, non per niente è tra i migliori giocatori al mondo”. Poi una riflessione sul circuito: “Ho giocato in molti Paesi trovando differenze di organizzazione in base al posto in cui mi trovavo, dalla presenza dell’arbitro di sedia alla pubblicazione degli orari di gioco. L’ideale sarebbe avere a disposizione il calendario completo del torneo con giorni e orari dei match”.

Elisabetta Pulerà: “Orgogliosi di questo torneo” – Da registrare il debutto della categoria over 50 femminile, l’unica riservata alle donne. Buona la prima per Elisabetta Pulerà, che per la soddisfazione del pubblico di casa si impone su Maria Pacifici con il punteggio di 6-0 6-1: “Abbiamo iniziato a giocare anche noi donne – afferma Elisabetta -. Oltre al mio match c’è stata la vittoria di Cristina Giordani ai danni di Federica Pirolli (con il punteggio di 6-3 6-0, ndr)”. Tra le giocatrici e tra gli organizzatori del torneo, è un ottimo inizio di settimana il suo: “È il quarto anno che organizziamo il torneo qui all’All Round, il terzo che la manifestazione è Grade 2. Per tutto ciò lavorano moltissime persone che iniziano i preparativi sin da gennaio. Ci dicono che sia veramente un bel torneo, ne siamo orgogliosi”.

I match – Notizia di giornata l’eliminazione di Luca Lanzarotta, testa di serie numero 2 della categoria over 50: al termine di una lunga battaglia sul campo numero 1 la spunta a sorpresa Gianluca Micarelli, freddo nel chiudere il terzo e decisivo set con il punteggio di 7-5. Fuori anche Alessandro Fiorletta, numero 6 del seeding, sconfitto sullo stesso campo dal messicano Edgar Giffenig per 3-6 6-3 6-2. Avanzano nella stessa categoria Massimiliano Gatti ed il rumeno Lucian Vespan. Buon successo di Giorgio Magnini, favorito dell’over 35, in due set sul russo Sergei Novikov. Passano il turno Riccardo Cianci nell’over 65 e Piero Marchiani nell’over 60. Convincente successo di Roberto Corcione ai danni dell’israeliano Yariv Chetrit nell’over 40.