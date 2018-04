ITF Junior: vittoria per Luca Nardi in Tunisia

Settimana con pochi tornei ITF Junior under 18, prima della lunga serie di tornei importanti che porterà alle prove europee del grande Slam, ma ancora una vittoria italiana ed il merito è di uno dei nostri giovani più interessanti, Luca Nardi.

Luca Nardi (2003) ha vinto il G4 in programma in Tunisia lasciando per strada solo un set in tutta la settimana e battendo in semifinale e finale piuttosto agevolmente un ivoriano e un tunisino che sono piazzati intorno alle duecentesima posizione del ranking junior.

Nello stesso torneo molto brava, tra le ragazze, anche Alessandra Simone (2003), che partendo dalle qualificazioni, è arrivata fino in semifinale. Erano presenti anche Chiara Girelli (2002) e Linda Alessi (2001) che si sono fermate al primo turno.

Paolo Angella